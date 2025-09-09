Aniela Woźniakowska funkcjonuje w sieci pod pseudonimem Lil Masti. Znana influencerka w połowie lipca 2025 roku założyła fundację, która ma na celu promocję dzieci w sieci. Jej pomysł spotkał się z bardzo negatywnym odbiorem ze strony obserwatorów, którzy zarzucili jej chęć zarabiania pieniędzy na wizerunku swojego dziecka. Głos w sprawie zabrała też Monika Goździalska, która w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co o tym wszystkim myśli.

Monika Goździalska na co dzień mieszka w słonecznej Hiszpanii, skąd publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Nie znajdziemy jednak na nich kadrów jej dzieci, czy też ukochanego. Influencerka jest zdania, że powinno się chronić prywatność bliskich w sieci:

Uważam, że moje dzieci nie będą zbierały hejtu, nagonki za decyzję swojej mamy. Dlatego one są w cieniu. Generalnie moje dzieci w ogóle chcą być w cieniu i nigdy ich nie ujrzymy. Nie dlatego, że się ich wstydzę, bo jestem bardzo dumną mamą swoich dzieci. Podejrzewam, że jak każda mama, ale u mnie nie jest wszystko na sprzedaż. Nie wszystko monetyzujemy. To po prostu u mnie nie przejdzie… — podkreśliła Monika Goździalska.

