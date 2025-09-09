Monika Goździalska uderza w fundacje Lil Masti. „Zadałabym mojej mamie pytanie: DLACZEGO to zrobiła!?”
Celebrytka wspomniała o przykrej sytuacji z pieluszką i małym dzieckiem...
Aniela Woźniakowska funkcjonuje w sieci pod pseudonimem Lil Masti. Znana influencerka w połowie lipca 2025 roku założyła fundację, która ma na celu promocję dzieci w sieci. Jej pomysł spotkał się z bardzo negatywnym odbiorem ze strony obserwatorów, którzy zarzucili jej chęć zarabiania pieniędzy na wizerunku swojego dziecka. Głos w sprawie zabrała też Monika Goździalska, która w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co o tym wszystkim myśli.
Monika Goździalska miażdży fundację Lil Masti. Ta historia daje do myślenia!
Monika Goździalska na co dzień mieszka w słonecznej Hiszpanii, skąd publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Nie znajdziemy jednak na nich kadrów jej dzieci, czy też ukochanego. Influencerka jest zdania, że powinno się chronić prywatność bliskich w sieci:
Uważam, że moje dzieci nie będą zbierały hejtu, nagonki za decyzję swojej mamy. Dlatego one są w cieniu. Generalnie moje dzieci w ogóle chcą być w cieniu i nigdy ich nie ujrzymy. Nie dlatego, że się ich wstydzę, bo jestem bardzo dumną mamą swoich dzieci. Podejrzewam, że jak każda mama, ale u mnie nie jest wszystko na sprzedaż. Nie wszystko monetyzujemy. To po prostu u mnie nie przejdzie… — podkreśliła Monika Goździalska.
Później celebrytka odniosła się także do sprawy Lil Masti i jej fundacji Dzieci są z nami, którą założyła 17 lipca 2025 roku. Monika Goździalska nie popiera tego pomysłu i uważa, że dzieci w przyszłości mogą być złe z powodu faktu, że były przez rodziców promowane w social mediach…
„Był kiedyś taki filmik. Podchodzi pan do dziecka i mówi: „Ja cię znam. Widziałem cię, jak ty robiłeś kupę w pampersa!”. Chyba czułabym się z tym źle. Nie wiem, czy nie zadałabym mojej mamie pytania, dlaczego to zrobiła. Bo wiesz, każdy dorasta inaczej. Mimo że niektórzy dorastają we fleszach, to umówmy się, że dzieci stają się przez to zniewieściałe. Nie oszukujmy się, ale flesze i show-biznes powoduje, że człowiek staje się lekko pyszny. Taka jest prawda. Jest chłonny tego, co się dzieje. Miałabym wtedy ogromny żal do mojej mamy, że bez mojej zgody sprzedała moją prywatność…” — podsumowała Monika Goździalska.