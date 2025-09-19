times-dark
Olga Frycz rozkwita w ciąży. Razem z Albertem Kosińskim udzieliła szczerego wywiadu! ZDJĘCIA

Młoda mama pokazała CIĄŻOWE KRĄGŁOŚCI!

/ 19.09.2025 /
Olga Frycz, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 

Olga Frycz promienieje w ciąży. Aktorka od 2 stycznia 2025 roku jest narzeczoną tancerza — Alberta Kosińskiego. 

Para już wkrótce powita na świecie pierwsze wspólne dziecko.

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 

Olga Frycz i Albert Kosiński pojawili się niedawno w programie Krzysztofa Ibisza „Demakijaż”, gdzie opowiedzieli o swoim uczuciu. 

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 

Para już wkrótce powita na świecie syna, któremu nada imię Jan. 

Albert Kosiński w rozmowie z Kozaczkiem podkreślił, że jest to hołd złożony teściowi — Janowi Fryczowi.

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 

Krzysztof Ibisz chętnie robił sobie zdjęcia ze świeżo upieczoną parą — Albertem Kosińskim i Olgą Frycz. 

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 

Mało kto wie, że Olga Frycz ma za sobą kilka zakończonych relacji… 

Jedna z nich była wielkim, obyczajowym skandalem. Aktorka w latach 2011-2015 była związana z reżyserem — Jackiem Borcuchem. Poznała go na planie filmu: „Wszystko, co kocham”. Niestety, ale ich relacja wywołała spore poruszenie, ponieważ reżyser miał romans z aktorką, gdy był jeszcze mężem Ilony Ostrowskiej.

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 

Potem Olga Frycz w latach 2018-2019 była zaręczona z trenerem tajskiego boksu — Grzegorzem Sobieszkiem.

Para doczekała się narodzin córki — Heleny.

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 

Następnie Olga Frycz pozostawała też w nieformalnej relacji z podróżnikiem — Łukaszem Nowakiem.

Para doczekała się z tej relacji córki — Zofii.

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 

Teraz Olga Frycz jest związana z Albertem Kosińskim i to z przystojnym tancerzem wiąże swoją przyszłość. 

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 
Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 
Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz i Albert Kosiński 
Anonim | 19 września 2025 Odpowiedz

Ola | 19 września 2025 Odpowiedz

Mało kto wie że miała wielu partnerów…. Haha dobre ja nie wiem gdzie grała ale że ma dzieci każde z innym partnerem to wiem.

Autor | 20 września 2025 Odpowiedz

Uwielbiam ją. Pełna uroku.

