Olga Frycz rozkwita w ciąży. Razem z Albertem Kosińskim udzieliła szczerego wywiadu! ZDJĘCIA
Młoda mama pokazała CIĄŻOWE KRĄGŁOŚCI!
1 / 11
Olga Frycz promienieje w ciąży. Aktorka od 2 stycznia 2025 roku jest narzeczoną tancerza — Alberta Kosińskiego.
Para już wkrótce powita na świecie pierwsze wspólne dziecko.
2 / 11
Olga Frycz i Albert Kosiński pojawili się niedawno w programie Krzysztofa Ibisza „Demakijaż”, gdzie opowiedzieli o swoim uczuciu.
3 / 11
Para już wkrótce powita na świecie syna, któremu nada imię Jan.
Albert Kosiński w rozmowie z Kozaczkiem podkreślił, że jest to hołd złożony teściowi — Janowi Fryczowi.
4 / 11
Krzysztof Ibisz chętnie robił sobie zdjęcia ze świeżo upieczoną parą — Albertem Kosińskim i Olgą Frycz.
5 / 11
Mało kto wie, że Olga Frycz ma za sobą kilka zakończonych relacji…
Jedna z nich była wielkim, obyczajowym skandalem. Aktorka w latach 2011-2015 była związana z reżyserem — Jackiem Borcuchem. Poznała go na planie filmu: „Wszystko, co kocham”. Niestety, ale ich relacja wywołała spore poruszenie, ponieważ reżyser miał romans z aktorką, gdy był jeszcze mężem Ilony Ostrowskiej.
6 / 11
Potem Olga Frycz w latach 2018-2019 była zaręczona z trenerem tajskiego boksu — Grzegorzem Sobieszkiem.
Para doczekała się narodzin córki — Heleny.
7 / 11
Następnie Olga Frycz pozostawała też w nieformalnej relacji z podróżnikiem — Łukaszem Nowakiem.
Para doczekała się z tej relacji córki — Zofii.
8 / 11
Teraz Olga Frycz jest związana z Albertem Kosińskim i to z przystojnym tancerzem wiąże swoją przyszłość.
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Anonim | 19 września 2025
A. Ilbusz cu z szzwby, czyżby te o. Był ojcem który odinstaluj cichidajki menu wjcjy
Ola | 19 września 2025
Mało kto wie że miała wielu partnerów…. Haha dobre ja nie wiem gdzie grała ale że ma dzieci każde z innym partnerem to wiem.
Autor | 20 września 2025
Uwielbiam ją. Pełna uroku.
Anonim | 19 września 2025
Łlko
Jak ci judaika kacza zasusz na rzuqiab wmawia I A SKINIE WSI AC MU ZE DZ WIFI JEST, Q W WCIĄŻ WYCHOWYWAL BACHIRA, PRZY T SĄ DOQZAONSZ NIE V