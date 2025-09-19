Olga Frycz rozkwita w ciąży. Razem z Albertem Kosińskim udzieliła szczerego wywiadu! ZDJĘCIA

Olga Frycz i Albert Kosiński

Mało kto wie, że Olga Frycz ma za sobą kilka zakończonych relacji…

Jedna z nich była wielkim, obyczajowym skandalem. Aktorka w latach 2011-2015 była związana z reżyserem — Jackiem Borcuchem. Poznała go na planie filmu: „Wszystko, co kocham”. Niestety, ale ich relacja wywołała spore poruszenie, ponieważ reżyser miał romans z aktorką, gdy był jeszcze mężem Ilony Ostrowskiej.