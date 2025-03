Megan Fox i Machine Gun Kelly, mimo że nie są już parą, to właśnie wczoraj (27 marca) doczekali się pociechy. Jak się okazuje, czas przed narodzinami miał zaburzyć były mąż Fox, który dopytywał o nią, a co nie spodobało się muzykowi. Teraz sam Green opublikował fragment wiadomości na Instagramie, w którym widzimy mocny atak ze strony MGK.

Brian Austin Green Megan Fox tworzyli niegdyś jedną z najgorętszych par w amerykańskim show-biznesie. Od 2010 do 2020 roku byli małżeństwem i doczekali się nawet trójki dzieci: Noaha, Bodhiego i Journey’ego.

Megan Fox i MGK praktycznie zerwali kontakt. Ale teraz… „Nikt się nie zdziwi, jeśli…”

Po nieudanej relacji z Green’em Fox zaczęła się spotykać z Machine Gun Kelly’ym – amerykańskim muzykiem i aktorem. Para miała również wzloty i upadki, jednak jeszcze chwilę przed ich ostatnim rozstaniem okazało się, że spodziewają się dziecka. Wczoraj (27 marca) media obiegła informacja o tym, że aktorka urodziła, czym sam również podzielił się szczęśliwy ojciec dziecka.

Megan Fox urodziła! Machine Gun Kelly poinformował o narodzinach

Muzyk niestety nie nacieszył się spokojem w oczekiwaniu na potomka, bo rzekomo były mąż Fox miał wypytywać ciągle o jej termin porodu. Wściekły Machine Gun Kell nie wytrzymał tego, że ex Fox wtrąca się w ich życie i postanowił w końcu sam do niego napisać. Green od razu po otrzymaniu wiadomość udostępnił jej treść na Instagramie, w której padły mocne słowa:

Skończ wypytywać, kiedy rodzi się nasze dziecko. Przestań dzwonić do TMZ i skup się na przeprosinach, które jesteś mi winny za obmawianie mnie publicznie. Zadzierasz z niewłaściwą osobą, panie dziecięcy aktorze. Zjeżdżaj do reklam płatków śniadaniowych – napisał Machine Gun Kelly do byłego męża Fox.