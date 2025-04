Maciej Dowbor po blisko 20 latach rozwiązał swoją umowę z Polsatem. Szybko jednak znalazł nowe zatrudnienie i trafił do TVNu, a konkretniej rzecz ujmując do „Dzień dobry TVN”. Niedługo później okazało się, że nowe szefostwo widzi w nim duży potencjał, a co za tym idzie, powierzyło mu nowy program – „You can dance”.

Media pisały, że Maciej Dowbor podpisał duży kontrakt, bo aż na 250 tys. zł. Tyle ma wyjść jego pensja za poprowadzenie całego sezonu „You Can Dance”.

Teraz dochodzą do nas zakasujące wieści. Jak podaje portal „Blask online”, produkcja TVN nie jest zadowolona z prowadzenia programu przez Macieja Dowbora. O ile wierzyć plotkom, częściowo obwinia go o niskie wyniki oglądalności:

„’You Can Dance. Po prostu tańcz’ słabo idzie. Szefowie nie są zadowoleni. Część winy przypisuje się Maćkowi Dowborowi. Były duże nadzieje, że tchnie nowego ducha w show. A tymczasem klops” – czytamy na łamach „Blask online”.

Podobno prowadzący nieco gwiazdorzy na planie talent show:

„Ma swoje dziwne wymagania, trzeba go słuchać, bo jest gwiazdą, ale to bez sensu. Uparł się na te swoje czarne przyciasne garniturki, które nie pasują do programu. Takie sztywniactwo, a miał być luz. Wszyscy są jacyś na luzie, a on wygląda, jakby z pogrzebu wrócił. Ale trzeba się z nim męczyć i tyle. W dodatku całkiem nie zna się na tańcu” – uważa informator „Blask online”.

Dodaje, że kolejny sezon „You Can Dance” jest pod znakiem zapytania:

Program się kładzie, Maciek się nie sprawdził. Nie wiadomo czy będzie kolejna edycja. Jeśli nawet taka decyzja zapadnie, to bez niego. Wynegocjował kontrakt na 250 tys. zł więc, albo latem będzie trzeba go renegocjować, albo dostanie inny program do poprowadzenia – twierdzi informator.

„W dodatku będzie też musiał latem obskakiwać i prowadzić imprezy związane z TVN. Innego wyjścia nie ma, bo o odejściu ze stacji raczej nikt nie myśli” – podkreśla.