Katarzyna Dowbor znana dziennikarka i prezenterka podzieliła się właśnie z internautami beztroskim czasem i wypoczynkiem w słoncznej Hiszpanii. Jak się okazuje, nie jest tam sama. Towarzyszą jej córka Maria i jej mąż. Dziennikarka w opublikowanym poście przyznała się, że są już po ślubie, a fani nie dowierzają, że wzięli potajemny ślub.

Katarzyna Dowbor wygadała się o ślubie córki

Katarzyna Dowbor to jedna z najpopularniejszych prezenterek, znana w szczególności z produkcji „Nasz nowy dom”. Dziś spełnia się w roli prowadzącej program „Pytanie na śniadanie” przenosząc się po 10 latach do stacji TVP.

Dziennikarka w życiu prywatnym ma dwójkę dzieci: Macieja Dowbora i Marię Dowbor-Baczyńską, której doczekała się z Jerzym Baczyńskim. Maciej Dowbor, poszedł w ślady mamy i także jest znanym dziennikarzem i prezenterem, który robi zawrotną karierę u boku swojej żony, aktorki Joanny Koroniewskiej. Choć syn dziennikarki jest doskonale znany w świecie show-biznesu, to jej córka unika medialnego rozgłosu i blasku fleszy, dlatego jej życie prywatne wciąż owiane jest tajemnicą.

Teraz Katarzyna Dowbor podzieliła się na Instagramie kadrem z wypadu do Hiszpanii właśnie z 26-letnią córką i jak się okazuje, jej mężem. Do tej pory internauci nie mieli pojęcia o tym, że Maria jest mężatką, dlatego wszystko wskazuje na to, że para wzięła potajemny ślub, a dziennikarka po raz pierwszy oficjalnie potwierdziła ich status związku.

Cudowny, rodzinny odpoczynek w Hiszpanii. Z moją córką Marysią i jej mężem Jankiem. Mamy wielkie szczęście, bo Janek wypełnił życie Marysi miłością i ciepłem, a ja zyskałam wspaniałego zięcia! – pisała na Instagramie Katarzyna Dowbor.

Pod opublikowanym zdjęciem posypała się cała masa komentarzy i gratulacji, a większość internautów nie może uwierzyć, że córka Dowbor faktycznie wzięła ślub i twierdzą, że to wczorajsze primia aprilis.