Laura Zawadzka, była uczestniczka „Love Island. Wyspa Miłości”, ponownie znalazła się w centrum medialnego zamieszania. Choć po programie nie związała się z nikim z reality show, ułożyła sobie życie z innym partnerem, z którym doczekała się córki. Niestety, ich relacja zakończyła się w atmosferze skandalu, a w sieci nie milkną doniesienia o rzekomych zdradach i toksycznym zachowaniu Macieja Marsa. Do tej pory to głównie Zawadzka otwarcie mówiła o kulisach ich rozstania, jednak teraz Mars postanowił ponownie zabrać głos.

Magic Mars ponownie odpowiada na zarzuty Laury

Laura w ostatnich dniach otworzyła się przed swoimi obserwatorami, wyznając, że tkwiła w toksycznym związku. W swoich relacjach na Instagramie opowiedziała o przemocy, jakiej miała doświadczać. Zarówno fizycznej, jak i psychicznej oraz zdradach, których miał się dopuścić jej były partner. Do sieci trafiły nie tylko jej relacje i wpisy, ale także screeny, które według niej mają być dowodem na całą sytuację.

Laura Zawadzka opublikowała DOWODY na niewierność Magic Marsa! „15k masz pełen boyfriend experience”

Do tej pory to głównie Laura otwarcie mówiła o kulisach ich rozstania, jednak teraz Mars postanowił ponownie zabrać głos. Dziś na swoim InstaStories, choć między słowami odniósł się do zarzutów byłej partnerki. Pokazując piękną willę na Bali, gdzie aktualnie przebywa, postanowił przekazać fanom małe podsumowanie ostatnich tygodni. Wyznał także, że od teraz skupia się tylko na pracy.

Przeszłości nie zmienię, ale mogę skupić się na teraźniejszości i przyszłości. […] Nie mam jakichś szczególnych powodów do radości w tym momencie, ale myślę, że napewno spojrzę na to z innej perspektywy kiedyś, jak narazie praca – rozpoczął nagranie Magic Mars.

Gwiazdy wsparły Laurę Zawadzką. Oliwia Bieniuk też zabrała GŁOS w sprawie „Magic” Marsa!

Kontynuował opowiadając o hejcie, jaki otrzymał po publikacjach Laury. Dodał również, że otrzymał wsparcie od osób, które stoją po jego stronie w tym konflikcie.

Bo tak jak powiedziałem z pracy nie zrezygnuję. Zabrano mi w tym momencie tożsamość, aczkolwiek najważniejsze jest dla mnie przyszłość finansowa Zoi, mimo opinii publicznej jaka by nie była. Oczywiście bardzo dziękuje za wiele tych wiadomości, które rozumieją i wiedzą co się dzieje – kontynuował.

Maciej „Magic” Mars zarażał swoje kochanki HPV?! Goździalska ostrzega i apeluje: BADAJCIE kuciapy!

Następnie postanowił pokazać willę, której aktualnie pracuje. Nagrał fanom całą posiadłość, a jego kolega opowiedział więcej o miejscu, w którym przebywają. Podczas pobytu Magic Mars i wszyscy, którzy mieszkają w wynajętej willi mają do dyspozycji prywatnego szefa kuchni, prywatną siłownię, basen, a także masażystę. Dodał również na koniec relacji zdjęcie kartki, którą otrzymał od kolegi. Napisał m.in, że „prawda zawsze wyjdzie na jaw”, a także, żeby walczył o córeczkę i nie był dla siebie „zbyt surowy”.