Od dłuższego czasu nie milkną echa na temat skandalu związanego z rozstaniem byłej uczestniczki „Love Island. Wyspa Miłości — Laury Zawadzkiej i fotografa — Macieja „Magic” Marsa. Para zakończyła swój związek niedawno, a pod koniec ich relacji do sieci zaczęły wypływać nieznane dotąd informacje z życia mężczyzny. Na profilu jego byłej partnerki pojawiły się zrzuty wiadomości, które mogą świadczyć o licznych zdradach. Oprócz tego ostatnio Monika Goździalska zwróciła się do byłych kochanek mężczyzny z ważnym apelem.

Laura Zawadzka MIAŻDŻY byłego partnera. Mówi, że ją ZDRADZAŁ i PONIŻAŁ! „Miałam na imię NIKT”

Maciej „Magic” Mars został oskarżony przez byłą partnerkę Laurę Zawadzką o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, manipulacje i rzucanie w jej stronę licznych wyzwisk. Kobieta podzieliła się przejmującym wyznaniem w relacji na Instagramie:

To, co miało być miłością, było manipulacją, iluzją. Dziś wiem, że żyłam z narcyzem. Z człowiekiem, który miał wiele twarzy. Na zewnątrz — czarujący, błyskotliwy, odnoszący sukcesy. W środku domu — człowiek, który odbierał mi powietrze. Który systematycznie, każdego dnia, odbierał mi siebie. Długo milczałam. Bo się bałam. Bo nie chciałam być napiętnowana. Bo wydawało mi się, że jeśli powiem prawdę, to zostanę oceniona. Stworzyłam wokół siebie jaskinię. Zamknęłam się w niej i udawałam, że wszystko jest w porządku. Ale nie było — opowiadała Laura Zawadzka.