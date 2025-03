Załamany Maciej Mars żali się fanom

Na początku to głównie Laura otwarcie mówiła o kulisach ich rozstania, jednak od czasu ogromnej krytyki, która spadła na ex partnera influencerki, również i on zaczął medialną przepychankę w internecie. Komentował publikacje i oskarżenia Laury i tak rozpoczął się ich medialny konflikt.

Laura Zawadzka opublikowała DOWODY na niewierność Magic Marsa! „15k masz pełen boyfriend experience”

Wielokrotnie Magic Mars powracał do sytuacji rozstania, ale i również opowiadał o tym, co teraz dzieje się w jego życiu. Nie ukrywał, że jest to dla niego bardzo trudny czas, jednak przyznał, że wsparcie, które otrzymuje od przyjaciół, bardzo mu pomaga. Niedawno ex partner Laury opowiadał, że teraz skupia się tylko na pracy, a jednocześnie chce jak najwięcej czasu spędzać z ich córeczką Zoyą.

Bo tak jak powiedziałem, z pracy nie zrezygnuję. Zabrano mi w tym momencie tożsamość, aczkolwiek najważniejsza jest dla mnie przyszłość finansowa Zoyi, mimo opinii publicznej, jaka by nie była – mówił niedawno fanom.

Maciej Mars w końcu odniósł się do zdrady: „Trudno się odnosić do czegoś, co nie jest prawdą”

Teraz na Instagramie postanowił wyżalić się obserwatorom, że jego ex partnerka ma celowo utrudniać mu kontakt z córką.

Nie zobaczę się z Zoyą, mam powiedziane, że nie będzie jej przez cały miesiąc. Mimo tego, że Zoya jest tak samo moja i mogę ją niby odwiedzać 2 godziny od Warszawy, ale prawnie Zoya przynależy do tego adresu i do taty tak samo, jak do mamy, ale ok jakoś dam radę – mówił Maciej Mars na InstaStories.

Gwiazdy wsparły Laurę Zawadzką. Oliwia Bieniuk też zabrała GŁOS w sprawie „Magic” Marsa!

Później poinformował fanów, że szuka mieszkania na wynajem w Warszawie, a następnie wstawił kilka filmików, jak ogląda fotografie swojej córeczki w albumie. Po czym napisał:

Jak się nie skończyło, to nigdy nie zapomnę tych wszystkich chwil dla Zoyi w trójkę – czytamy.

Myślicie, że ex partnerzy dojdą do porozumienia?