Laura Zawadzka jest znana szerokiej publiczności dzięki udziałowi w reality show „Love Island. Wyspa Miłości”. Influencerka koniec końców nie odnalazła miłości na planie show, ale znalazła ją trochę później. Była związana przez dłuższy czas z Maciejem „Magic” Marsem. Owocem ich związku jest córka — Zoja. Niestety, ale Laura Zawadzka uważa, że przez cały czas trwania związku była wielokrotnie zdradzana i poniżana przez fotografa. W jej obronie stanęła nawet… Oliwia Bieniuk, która swego czasu była łączona z Maciejem „Magic” Marsem.

Influencerka opowiedziała o problemach w związku w licznych relacjach na Instagramie. Na jednej z nich wprost przyznała, że była ofiarą manipulacji i przemocy słownej oraz fizycznej. Zamieściła w sieci nagrania, na których słychać, jak były partner wulgarnie zwracał się do niej:

To, co miało być miłością, było manipulacją, iluzją. Dziś wiem, że żyłam z narcyzem. Z człowiekiem, który miał wiele twarzy. Na zewnątrz — czarujący, błyskotliwy, odnoszący sukcesy. W środku domu — człowiek, który odbierał mi powietrze. Który systematycznie, każdego dnia, odbierał mi siebie. Długo milczałam. Bo się bałam. Bo nie chciałam być napiętnowana. Bo wydawało mi się, że jeśli powiem prawdę, to zostanę oceniona. Stworzyłam wokół siebie jaskinię. Zamknęłam się w niej i udawałam, że wszystko jest w porządku. Ale nie było — powiedziała Laura Zawadzka.

Teraz głos w sprawie zabrała Oliwia Bieniuk, która swego czasu była łączona z Maciejem „Magic” Marsem. Kiedyś paparazzi przyłapali początkującą aktorkę i córkę zmarłej przed laty Anny Przybylskiej na romantycznych czułościach z mężczyzną w warszawskim parku. Influencerka jednak przekonywała wtedy wszystkich, że nie jest w żadnej relacji, a fotograf jest jedynie jej przyjacielem. Oliwia Bieniuk zamieściła w sieci relację, w której wyraźnie wspomniała, że stoi po stronie Laury Zawadzkiej:

Laura, jestem po twojej stronie! Trzymam kciuki za ciebie!!! Bądź dzielna — napisała Oliwia Bieniuk na Instagramie.

Głos w sprawie zabrała także Maja Bohosiewicz, która była zszokowana tym, co napisała Laura Zawadzka o swoim byłym partnerze — Macieju „Magic” Marsie. Była aktorka i bizneswomen nie kryła zdenerwowania i wprost powiedziała, co myśli o mężczyznach podobnych do fotografa:

Dziewczyny, chciałam wyrazić moje głębokie wsparcie dla Laury, która odważyła się po latach upokorzeń odejść od przemocowego fajfusa. Niech jej historia będzie dla nas wszystkich przestrogą, żeby nigdy, przenigdy, nie lekceważyć agresji i przemocy. Silni mężczyźni to nie ci, który drą mordę na ciebie czy dziecko, nie ci, którzy niszczą twoje poczucie podmiotowości. To robią małe ch***i — podsumowała Maja Bohosiewicz w relacji na Instagramie.

Sandra Kubicka także nie mogła zrozumieć zachowania mężczyzny i też postanowiła podzielić się z obserwatorami swoją opinią na temat niewierności i facetów z cechami osobowości narcystycznej. Modelka nie gryzła się w język i jasno wyraziła swoje zdanie w tej kwestii:

Wymiotować mi się chce gdy to wszystko czytam i słucham… Po pierwsze — jego zachowanie jest karygodne i szkoda, że takie skur*****stwo nie jest karane. Odkąd urodziłam Leosia, powtarzam na głos jak tantrę — ZDRADZENIE KOBIETY W CIĄŻY, W POŁOGU, KOBIETY, KTÓRA URODZIŁA CI DZIECKO to już inny poziom okrucieństwa. A po drugie — te wszystkie kobiety teraz nagle supermenki wysyłające screeny od Maćka… Gdzie byłyście ku**a mać, gdy to się działo???!!! Mogłyście oszczędzić dziewczynie zmarnowanych lat… Laura, jestem całym sercem z tobą, bo też przeszłam kilka lat temu przez takie piekło… To nas zmienia nieodwracalnie. Masz moje wsparcie we wszystkim, czego potrzebujesz. I mean it. Zojka ci to wszystko wynagrodzi. „Magic” Mars — BIG FUCK YOU — podsumowała Sandra Kubicka.

