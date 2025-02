W życiu Laury Zawadzkiej, byłej uczestniczki programu „Love Island. Wyspa Miłości” dużo się dzieje. Influencerka, choć nie związała się z nikim z programu, znalazła swojego wybranka, z którym doczekała się córki. Niestety relacja nie przetrwała, a w sieci teraz jest głośno o tym jak Maciej Mars miał zdradzać i poniżać swoją byłą partnerkę. Do tej pory całą sytuację komentowała Zawadzka. Teraz wreszcie głos zabrał były partner!

Magic Mars wydał oświadczenie

Laura Zawadzka w ostatnich dniach poinformowała na swoich social mediach, że tkwiła w toksycznym związku. Była uczestniczka miłosnego reality show wyznała, że była ofiarą przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej ze strony byłego partnera oraz miała być przez niego zdradza. Influencerka zrobiła na ten temat pogadankę na InstaStories opublikowała wpisy, a także screeny, które miałyby świadczyć o całym zajściu.

Maciej Mars milczał w tej sprawie, ale wczoraj w końcu wydał oświadczenie i zajął swoje stanowisko w tej sprawie:

To, co się wydarzyło w ostatnim czasie, przeszło moje pojęcie, co można zrobić z drugim człowiekiem i jego bezpieczeństwem i godnością. Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy zrobiłem niedojrzale, wiele rzeczy w moim życiu zawiodło i wiele razy zawiodłem ja.

„Jednym słowem spie**oliłem wiele. Nie będę od tego uciekał, otwarcie się z tym zmierzę i naprawię to, co jest do naprawienia. Nie tylko dla siebie, ale również dla tych, których to dotknęło i których kocham. Jednak to, co pozostanie po tej akcji dla mojej małej córeczki, dla mojej mamy, dla całej mojej rodziny, będzie nie do naprawienia” – wyjaśnił Mars.

Fotograf dodał, że social media nie są miejscem na wydawanie osądów czy wyroków. Dlatego nie będzie się wdawał w medialną nagonkę z byłą partnerką. Na koniec podziękował tym, którzy nie oceniają go pochopnie.