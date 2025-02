Laura Zawadzka jest ostatnio na językach mediów za sprawą głośnego rozstania z fotografem — Maciejem „Magic” Marsem. Para zakończyła swój związek w atmosferze skandalu. Influencerka niedawno zamieściła w sieci serię nagrań oraz relacji, na których opowiedziała o życiu z mężczyzną. Nie szczędziła pod jego adres ostrych słów i zasugerowała, że na co dzień żyła w związku z narcyzem, który stosował wobec niej przemoc. Padły mocne słowa.

Influencerka wrzuciła do sieci zaskakujące InstaStories, na których wyjaśniła fanom, że w ostatnim czasie tkwiła w toksycznym i bardzo złym dla jej zdrowia psychicznego związku. Była uczestniczka programu „Love Island. Wyspa Miłości” wprost powiedziała, że była ofiarą przemocy fizycznej oraz psychicznej i licznych manipulacji ze strony byłego partnera:

Wielu z was zna mnie stąd, z internetu, z moich rolek, z mojego codziennego pięknego życia. A prawda była taka, że od lat tkwiłam w czymś, co niszczyło mnie kawałek po kawałku. W czymś, co odbierało mi to, co najważniejsze — moją godność, moje poczucie wartości, moją wiarę w siebie. Zawsze miałam marzenia. Jak każda z was. Marzyłam o pięknym domu, o ciepłym, dobrym mężczyźnie, z którym mogłabym iść przez życie, z którym mogłabym stworzyć coś trwałego. Nie chodziło o pieniądze — one są i odchodzą. Chodziło o bezpieczeństwo, które wyniosłam z domu. O pewność, że w związku mogą być sprzeczki, mogą być trudne momenty, ale zawsze będę czuła się szanowana, pełnowartościowa, kochana. Niestety, rzeczywistość okazała się inna — zaczęła przejmujący wpis Laura Zawadzka.

Następnie wspomniała o tym, że początkowo była zauroczona przystojnym i czarującym mężczyzną. Wydawało się jej, że jest charyzmatycznym i świetnym człowiek. Okazało się z czasem, że to jaki jej partner był w domu, drastycznie odbiegało od tego, co pokazywał innym na zewnątrz:

To, co miało być miłością, było manipulacją, iluzją. Dziś wiem, że żyłam z narcyzem. Z człowiekiem, który miał wiele twarzy. Na zewnątrz — czarujący, błyskotliwy, odnoszący sukcesy. W środku domu — człowiek, który odbierał mi powietrze. Który systematycznie, każdego dnia, odbierał mi siebie. Długo milczałam. Bo się bałam. Bo nie chciałam być napiętnowana. Bo wydawało mi się, że jeśli powiem prawdę, to zostanę oceniona. Stworzyłam wokół siebie jaskinię. Zamknęłam się w niej i udawałam, że wszystko jest w porządku. Ale nie było — dodała Laura Zawadzka.

Jednak najgorsze momenty kobieta przeżywała, gdy była w ciąży z córką — Zoją. Influencerka twierdzi, że to właśnie wtedy dochodziło do licznych przemocowych działań ze strony Macieja „Magic” Marsa. Kobieta początkowo bała się komukolwiek o tym powiedzieć, ponieważ nie wiedziała, czy ją ktoś zrozumie. W czasie trwania związku zdaniem influencerki miało też dochodzić do licznych zdrad, na które, jak sama podkreśliła, ma sporo dowodów:

W domu były krzyki. Były wyzwiska. Były momenty, w których czułam, że nie mam już siły. Były chwile, w których stawałam się nikim. Nie miałam na imię Laura. Miałam na imię nikt. Kiedy byłam w ciąży, byłam zdradzana. Kiedy nosiłam pod sercem naszą dziewczynę, dostawałam cios za ciosem. Nie tylko psychiczne. Rzeczywistość zaczęła mnie przerastać. Trafiłam do szpitala. Wszyscy wokół widzieli, że coś jest nie tak. Zaczęli zadawać pytania. A ja kłamałam. Oszukiwałam wszystkich dookoła i oszukiwałam sama siebie, że to da się jeszcze naprawić. Potem były kolejne zdrady. Kolejne kłamstwa. Kolejne obietnice, które nie miały pokrycia w rzeczywistości — podsumowała Laura Zawadzka.

Na koniec kobieta dodała, że zamierza wkrótce opublikować film, w którym opowie o swoim traumatycznym doświadczeniu i ostrzeże kobiety przed mężczyznami narcyzami, na których w przyszłości mogą trafić.