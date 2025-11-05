Wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nie milkną emocje. Po rezygnacji z udziału w odcinku „Kabaretu K2” na parę znów spadła fala komentarzy, również ze strony rodziny aktora. Brat Marcina, Maciej Rogacewicz, postanowił zabrać głos, a jego słowa najwyraźniej nie spodobały się tancerce. Efekt? Został przez nią zablokowany na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska odcięła się od brata Rogacewicza. Podjęła stanowczą decyzję!

Agnieszka Kaczorowska zablokowała brata Marcina Rogacewicza! Ależ jej powiedział

Choć od eliminacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z „Tańca z Gwiazdami” minęło już kilka tygodni, ich nazwiska wciąż pojawiają się w nagłówkach. Zakochani, którzy w programie prezentowali się jako duet pełen pasji i uczuć, po zakończeniu tanecznej przygody nie mają szczęścia do wizerunkowych decyzji.

Niedawno para zrezygnowała z udziału w kabarecie „K2. Jedziemy po bandzie”, mimo że odcinek był wcześniej szeroko zapowiadany. Decyzja zapadła na krótko przed nagraniem, co jak twierdzą twórcy programu postawiło produkcję w niezręcznej sytuacji.

Rodzinny cios w Marcina Rogacewicza. Brat publicznie go ośmieszył

Artyści z kabaretu postanowili jednak nie rezygnować i zagrali… z dublerami Kaczorowskiej i Rogacewicza, którzy mieli na sobie maski z podobiznami pary. Całość uzupełnili żartem:

„Cóż, zawsze można z nimi porozmawiać, jakby tu byli. Zresztą, jeśli chodzi o Marcina, podczas tańca był również sztywny” – zażartowali kabareciarze.

Zachowanie kabaretu rozbawiło internautów, ale też wywołało komentarze wśród osób związanych z samym Marcinem Rogacewiczem. Głos zabrał jego brat, Maciej Rogacewicz, który od lat działa w branży artystycznej i niejednokrotnie otwarcie komentował kontrowersje w show-biznesie.

To świetny ruch. Popieram, bo trzeba być profesjonalnym – napisał pod postem kabaretu.

Choć jego wypowiedź była raczej stonowana, najwyraźniej nie spodobała się Agnieszce Kaczorowskiej. Niedługo później, jak ujawnił sam Maciej, został przez tancerkę zablokowany w mediach społecznościowych. Brat aktora potwierdził tę informację w rozmowie z magazynem „Twoje Imperium”:

Chociaż niczego nie skomentowałem na profilu Agnieszki Kaczorowskiej ani nie oglądałem jej storek, to już mnie zablokowała – powiedział z rozbawieniem.

W sieci od razu zaroiło się od komentarzy internautów, którzy z jednej strony uznali, że Maciej „mówi, co myśli”, a inni zwrócili uwagę, że cała sytuacja coraz bardziej przypomina rodzinną telenowelę.

Brat Marcina Rogacewicza zabrał głos ws. jego relacji z matką. Czyżby wbił mu szpilę?

Od momentu zakończenia udziału w „Tańcu z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz konsekwentnie pozostają w centrum uwagi. Najpierw odwołana transmisja live, potem zrezygnowanie z występu w kabarecie, a teraz konflikt z bratem aktora – wszystko to sprawia, że wokół pary narasta coraz więcej emocji.