Marcin Rogacewicz w rodzinnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, który miał miejsce już jakiś czas temu, zdobył się na poruszające wyznanie dotyczące relacji z mamą. Aktor, że przez lata nie miał z nią kontaktu. Teraz internauci dopatrzyli się, że niespodziewanie głos w tej sprawie zabrał jego brat, który opublikował dość zastanawiający wpis.

Brat Marcina Rogacewicza reaguje na brak kontaktu aktora z mamą

W piątym odcinku 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy show zaprosili na parkiet swoich bliskich. Podczas rodzinnego odcinka dość poruszającym wyznaniem podzielił się wówczas Marcin Rogacewicz, a jego historia wywołała niemałe poruszenie.

Aktor w rozmowie z Polsatem przyznał, że przez 12 lat nie miał kontaktu z matką. Słowa te odbiły się szerokim echem w mediach, wywołując różne reakcje zarówno wśród widzów, jak i internautów.

W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji – mówił Rogacewicz w trakcie materiału „Tańca z Gwiazdami”.

Jak się okazało, był to bolesny czas dla jego mamy, jednak na szczęście ten okres minął i dziś znów mogą się sobą cieszyć.

Ciężko mi to było przejść, to był bardzo trudny okres, chodziłam nawet na terapię, żeby to zrozumieć. Teraz odzyskałam syna i budujemy swoje relacje na nowo – mówiła wówczas na nagraniu mama Rogacewicza.

Pod jednym z postów na profilu „TzG” jedna z internautek zdecydowała się na dość obszerny komentarz w tej sprawie, gdzie wyraziła oburzenie słowami aktora, pisząc:

„A pan M.R. znowu swoje martyrologii ciąg dalszy. Zabija taniec tymi opowieściami. Jak to nieładnie wszystko brzmi… „zmanipulowany”… przez 12 lat nie miał kontaktu z mamą, 4 dzieci po drodze, bo sam nie miał przecież na to żadnego wpływu. „Uwolnił się” i teraz zaczął się kontaktować… nie można tego słuchać. To świadczy tylko o nim samym. Żeby nie wiem, co się działo, nie zrezygnowałabym z kontaktu z mamą… jeszcze jakby się pojawiło czworo jej wnucząt. To wszystko tak nieeleganckie, brak szacunku do przeszłości, do osób przecież kiedyś ważnych. Takie rzeczy się potem mszczą.”

Pod komentarzem internautki niespodziewanie głos zabrał brat Marcina, czyli Maciej Rogacewicz, który w mocnych słowach napisał:

Tak, każdy zdrowy człowiek widzi, że to się nie spina.

Internauci od razu zaczęli dopytywać go o zbieżność nazwisk, ale ten wyznał, że jest starszym bratem aktora oraz podkreślił, że nie jest to żadna tajemnica. Jego uszczypliwy komentarz wywołał również wiele spekulacji na temat relacji między braćmi. Co ciekawe, wymowny komentarz Macieja Rogacewicza niedługo później zniknął.