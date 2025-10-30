Po emocjonalnym pożegnaniu z „Tańcem z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mieli chwilę odetchnąć od medialnego zgiełku. Stało się jednak odwrotnie ich decyzje po eliminacji tylko dolały oliwy do ognia. Teraz głos zabrał brat aktora, który publicznie wsparł kabaret drwiący z pary. W sieci zawrzało.

Agnieszka Kaczorowska nie wytrzyma! Po odpadnięciu z show zrobiono z niej mem. Kabaret K2 zrobił z niej parodię!

Brat Marcina Rogacewicza wbija szpilę po aferze z kabaretem. „Trzeba być profesjonalnym”

Eliminacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z „Tańca z Gwiazdami” była jednym z najbardziej komentowanych momentów tej edycji. Para zebrała wysokie noty od jurorów – 33 punkty, jednak nie zdobyła wystarczającego poparcia widzów. Po ogłoszeniu wyników Kaczorowska wygłosiła pełne emocji przemówienie o hejcie i życzliwości, dziękując partnerowi.

Ich decyzja, by nie dołączyć do wspólnego pożegnania na scenie, podzieliła widzów. Jedni uznali to za „brak klasy”, inni bronili tancerki i aktora, podkreślając, że mieli prawo do emocji. Jednak prawdziwa burza rozpętała się dopiero po ich zachowaniu po programie.

Agnieszka Kaczorowska napisała w sieci: „To była dla nas najpiękniejsza przygoda z możliwych… bo była razem. O prawdzie, szczęściu i miłości. Pomimo wszystko.” Z kolei Rogacewicz zamieścił zdjęcie z bukietem róż i podpisem:„Królowa jest tylko jedna… Jesteś cudem. Dziękuję.”

Tak Rogacewicz i Kaczorowska potraktowali uczestników „TzG”. Po odpadnięciu uciekli z parkietu (WIDEO)

Kilka dni później para miała wystąpić w kabaretowym show „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”. W ostatniej chwili odwołali udział, co Polsat i kabareciarze wykorzystali do stworzenia kontrowersyjnego numeru z kartonowymi głowami pary. Skecz wzbudził lawinę oburzenia, ale niespodziewanie pojawił się ktoś, kto pochwalił tę decyzję.

Pod oficjalną zapowiedzią programu głos zabrał Maciej Rogacewicz, brat aktora. Jego komentarz zaskoczył wszystkich:

To świetny ruch. Popieram, bo trzeba być profesjonalnym.

Słowa brata Marcina Rogacewicza internauci odebrali jako niewybredną drwinę. W sieci od razu pojawiły się komentarze:

„Brat wbija szpilę w najgorszym momencie, nieładnie.”

„Rodzina rodziny nie wspiera? To musi boleć.”

„Nie wiem, co się dzieje między nimi, ale to już trochę cios poniżej pasa.”

Warto przypomnieć, że sam Marcin Rogacewicz w jednym z odcinków programu wspominał o trudnych relacjach rodzinnych. Mówił wtedy, że przez ponad dekadę miał ograniczony kontakt z mamą, co tylko podsyca spekulacje o napiętej sytuacji w rodzinie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ucinają wątek 12-letniej przerwy z mamą. Padły konkretne słowa!

Dla widzów to kolejny akt w medialnym dramacie, który zamiast wygasać, z każdym dniem się rozkręca.