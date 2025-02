Magda Gessler opublikowała zdjęcie, na którym pozuje prosto ze spa. Nie byłoby nic w tym dziwnego gdyby nie fakt, że pokazała się totalnie bez makijażu. Nie da się ukryć, że ten widok należy do rzadkich. Internauci są zachwyceni jej naturalną odsłoną. A wy jak sądzicie, lepiej z makijażem czy bez?

Magda Gessler „no make-up”

Magda Gessler to dość ikoniczna postać w polskim show-biznesie. Burza blond loków, kolorowe ubrania i mocny makijaż, to cechy charakterystycznej jej wizerunku. Nie da się ukryć, że w blasku fleszy i wśród kamer jej look zawsze jest perfekcyjnie dopracowany. Jednak podczas relaksacyjnego wypadu do spa wygląda zupełnie inaczej!

Tym razem gwiazda TVN postanowiła pokazać się w sieci w naturalnej odsłonie, która do tej pory stanowiła dla niej prywatne oblicze. Taki widok to zdecydowana rzadkość, dlatego że Gessler, zawsze pokazuje się w mediach w pełnym makijażu. Mocny kontur, wyraźnie podkreślone usta i „smokey eye” to coś, co uwielbia.

Pod opublikowanym ujęciem nie zabrakło także wpisu, w którym Gessler wyznała, że powoli taka wersja jest dla niej akceptowalna. Można wywnioskować, że mistrzyni kulinariów do tej pory miała problem z pokazywaniem się bez makijażu. Dlatego ten post z pewnością jest pewnym przełomem w jej życiu.

No makeup …. Prosto ze spa … ale i luz .., zaczynam@to akceptować … kochM@was dobranoc – napisała Gessler.

Fani Gessler nie pozostali obojętni, widząc jej naturalny look. W komentarzach posypała się cała masa komplementów. Wielu z internautów sugerowało, że bez makijażu wygląda dużo lepiej.

„Nawet bez makijażu wygląda Pani pięknie Pani Magdo”

„Pięknie, naturalnie, kobieco”

„Jakoś tak młodziej bez makijażu”

„Pięknie. Mniej znaczy więcej. Pani Magdo częściej prosimy”