O ich związku od początku było głośno – głównie za sprawą sporej różnicy wieku. Teraz Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner udowadniają, że prawdziwa miłość nie pyta o metrykę. I choć kryzysy były, to dziś znów tworzą jeden z najciekawszych duetów w show-biznesie.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner są razem już od ponad pięciu lat, choć długo trzymali swoją relację z dala od fleszy. Aktorka i młodszy o 16 lat aktor zakochali się w sobie na przełomie 2018 i 2019 roku. Od tamtej pory ich związek budził sporo emocji – od zachwytów po niedowierzanie.

Pierwsze wspólne zdjęcia pary wyciekły dopiero cztery miesiące po medialnych plotkach, kiedy to pojawili się razem na ślubie Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Choć Cielecka i Gelner rzadko mówią publicznie o swoim związku, ich nieliczne wypowiedzi pokazują, że łączy ich coś więcej niż tylko uczucie.

Chociaż przez pewien czas wydawało się, że ich drogi się rozeszły, szybko okazało się, że to tylko chwilowy kryzys. Wiosną 2020 roku prasa donosiła o rozstaniu, jednak pandemia i związana z nią izolacja paradoksalnie pomogły im odbudować relację. Spędzając razem czas bez zawodowej presji i pośpiechu, mogli lepiej się poznać i zbliżyć do siebie na nowo. Wspólne filmy, spacery i rozmowy sprawiły, że dali sobie drugą szansę – i jak widać, była to dobra decyzja.

W 2020 roku media huczały o rozstaniu pary. Mówiło się o kryzysie, różnicach i trudnych rozmowach. Jednak, jak się okazało, pandemia i lockdown zadziałały na ich korzyść. Wspólna izolacja pozwoliła im lepiej się poznać i naprawić to, co zaczęło się sypać. Bez presji zawodowych obowiązków mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne.

W jednym z wywiadów Cielecka przyznała wprost:

Mam pełną tego świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam. Ale serce wybrało jego – mówiła w rozmowie ze ,,Zwierciadłem”.

Aktorka podkreśliła też, że dla niej wiek nie ma większego znaczenia, liczy się dojrzałość emocjonalna i to, jakim człowiekiem jest jej partner.

Aktor z kolei w rozmowie z Szymonem Majewskim zdradził, co tak naprawdę ich łączy:

Ja z Magdą prawie cały czas rozmawiam. Oglądamy coś, potem mówimy o tym, wymieniamy nasze poglądy. Tematów nam nie brakuje– przyznał.

Choć wciąż rzadko pokazują się razem publicznie, nie unikają fotoreporterów i nie uciekają przed wspólnymi zdjęciami. Czasami pojawiają się też razem w social mediach, co zawsze wywołuje spore poruszenie wśród fanów.

Mimo wcześniejszych kryzysów i różnicy wieku, dziś wydają się mocniejsi niż kiedykolwiek.