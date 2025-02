Magdalena Cielecka kończy 53 lata i nie boi się pokazać światu w najbardziej naturalnym wydaniu! Aktorka z okazji urodzin udostępniła na Instagramie zdjęcie bez makijażu i bez filtrów, czym poruszyła fanów w sekcji komentarzy. Pojawiła się lawina zachwytów, a gwiazdy ruszyły z życzeniami.

Magdalena Cielecka świętuje urodziny w wersji ,,no make-up”!

20 lutego Magdalena Cielecka obchodzi swoje 53. urodziny. Zamiast perfekcyjnie wystylizowanej sesji zdjęciowej postawiła na coś zupełnie innego – zdjęcie w czapce, puchówce i bez grama makijażu. W opisie podkreśliła, że to jej „chwila prawdy”:

#Chwila prawdy #urodziny #taka jestem #53 #lecę dalej – napisała aktorka.

Nie da się ukryć – w czasach wszechobecnych filtrów i retuszu takie zdjęcie to rzadkość. Ale właśnie za tę autentyczność Cielecka od lat jest uwielbiana przez fanów.

Naturalny look aktorki momentalnie podbił serca internautów, a w sekcji komentarzy posypały się życzenia i komplementy. Znane twarze show-biznesu również dołączyły do urodzinowego świętowania. Życzenia aktorce złożyły m.in. Sonia Bohosiewicz, Anja Rubik i Zofia Zborowska, a także partner jubilatki- Bartosz Geller. Na swoim instastory opublikował romantyczne zdjęcie całującej się pary!

To pierwsze ich wspólne tak intymne zdjęcie. Para od lat bardzo chroniła swojej relacji, mimo że są jedną z najbardziej gorętszych par w polskim show biznesie. Do tej pory razem nie pozowali na ściankach i unikali opowiadania o swoim związku.

Trudno nie zauważyć, że Cielecka wygląda promiennie i emanuje spokojem. Nic dziwnego, że fani zasypali ją komplementami – jej podejście do naturalności i luzu to coś, czego w polskim show-biznesie wciąż brakuje.

Mimo upływu lat Magdalena Cielecka nie zwalnia tempa – regularnie pojawia się na ekranach, występuje na deskach teatru i udziela się w kampaniach społecznych. Choć rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym, wiadomo, że jest w doskonałej formie i cieszy się pełnią życia.

Czy jej najnowszy post to ukłon w stronę samoakceptacji i dystansu do nieustannego wyścigu o perfekcyjny wygląd? Bardzo możliwe! Jedno jest pewne – Magda Cielecka udowadnia, że piękno to nie tylko makijaż i filtry, ale przede wszystkim dobre samopoczucie i autentyczność.

Życzymy wszystkiego najlepszego dla ikony polskiego kina!