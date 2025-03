Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner są razem od kilku lat, ale ich relacja wciąż wzbudza emocje. A wszystko przez różnicę wieku – aktorka jest starsza od swojego partnera o 16 lat. Choć wydawać by się mogło, że dziś takie związki nie powinny już szokować, media i internauci wciąż nie mogą się z tym pogodzić. „Nie jesteśmy prawdziwą relacją” – tak wprost mówi Cielecka, zdradzając, jak jej relację oceniają inni.

Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz wybrały się do Rzymu na nagrania do premierowego odcinka nowego show „Artystki”. Program zadebiutował 8 marca na antenie TVN Fabuła. To właśnie w trakcie rozmowy między aktorkami po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć tak szczere wyznanie Cieleckiej na temat jej związku z młodszym o 16 lat Bartoszem Gelnerem.

Niektórzy wręcz nie dowierzają, że ten związek może się udać! „To się pojawia w każdym artykule: Magda Cielecka ze swoim o 16 lat młodszym partnerem albo Bartosz Gelner ze swoją o 16 lat starszą dziewczyną” – mówi aktorka w rozmowie z Martą Nieradkiewicz.

Gwiazda podkreśla jednak, że nie jest w tym osamotniona. W sieci dostaje wiele wiadomości od kobiet, które mają podobne doświadczenia: „Mój partner jest ode mnie o 21 lat młodszy, jesteśmy od 20 lat szczęśliwym małżeństwem”– przytacza jedną z nich. Jak sama mówi, na szczęście ten temat przestaje być tabu.

Aktorka zdradziła też, że jej partner wychował się w rodzinie, gdzie różnica wieku między rodzicami była podobna – jego mama jest nieco starsza od ojca.

Chociaż opinie obcych ludzi specjalnie nie obchodzą pary aktorów, zdanie bliskich zawsze miało dla nich znaczenie. Jak zareagowała mama aktorki na młodszego partnera córki? Okazuje się, że jest dla niej całkowicie naturalne, by nie ingerować w jej życie uczuciowe.

Moja mama zostawiała mi wolną rękę we wszystkim. Nigdy mi nie mówiła: ,,rób tak albo nie rób tak”, ani ,,ten facet mi się nie podoba”.

Co więcej, podobno zakochuje się we wszystkich jej partnerach i… cierpi po ich rozstaniach! „Jak się zdarzało rozstanie, to przeżywała je równie silnie jak ja, a może czasami nawet mocniej” – zdradziła Cielecka.

Mimo że związki starszych mężczyzn z młodszymi kobietami od lat nie szokują nikogo, odwrotna sytuacja nadal budzi kontrowersje. Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner wydają się jednak niczym nie przejmować i żyją po swojemu. Patrząc na to, jak długo są już razem, wydaje się, że ich krytycy mogą sobie mówić, co chcą, ale ta relacja ma się świetnie!