Magdalena Tarnowska i Mikołaj „Bagi” Bagiński po swoim ostatnim występie w „Tańcu z Gwiazdami” opublikowali wymowny wpis, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Co takiego pokazali na zdjęciach i dlaczego ich post stał się źródłem tak wielu spekulacji?

Szokujący wpis pary z „TzG"! Co wydarzyło się między nimi?

Po szóstym odcinku „Tańca z Gwiazdami” emocje wciąż nie opadły, a para Magdalena Tarnowska i Mikołaj „Bagi” Bagiński postanowili podgrzać atmosferę, publikując na Instagramie niezwykle wymowny wpis. Choć opis ograniczył się do zaledwie jednej emotikony, to wystarczyło, by internet zawrzał od komentarzy i domysłów.

Podczas niedzielnego występu para zaprezentowała tango, które było hołdem dla pamiętnego występu Klaudii Halejcio i Tomasza Barańskiego sprzed lat. Tamten taniec zapisał się w historii programu za sprawą niespodziewanego pocałunku na parkiecie, co naturalnie wzbudziło oczekiwania widzów wobec obecnych wykonawców.

Napięcie podczas występu sięgnęło zenitu, gdy w kluczowym momencie kamery uchwyciły twarze pary tuż obok siebie, a następnie… zakryte rękami usta. Czy doszło do pocałunku? Rozmazana szminka na twarzy 24-letniego influencera zdawała się mówić więcej niż można było zobaczyć w telewizyjnej relacji.

Dzień po emisji odcinka para udostępniła na Instagramie serię zdjęć zza kulis. Na jednym z nich Magdalena Tarnowska wyraźnie wskazuje na ślad szminki na twarzy swojego tanecznego partnera. Post został opatrzony jedynie emotikonką płonącego serca, co w kontekście całej sytuacji nabrało szczególnego znaczenia.