W 6. odcinku „Tańca z Gwiazdami” nie brakowało emocji. Na parkiecie pojawiło się 8 wspaniałych par, które odwzorowały kultowe tańce z poprzednich edycji show. Ten odcinek z pewnością przejdzie do historii programu.

Ostre starcie między Pavlović i Maserakiem

Widzowie długo czekali na ten odcinek i od wielu tygodni prosili w komentarzach na Instagramie produkcję, by na scenie zaprezentowane zostały najpiękniejsze tańce z poprzednich edycji. Oczekiwania wobec tańczących w 17. edycji par były bardzo wysokie.

Na parkiecie każda z par wykonała skrupulatnie odwzorowane choreografie z poprzednich edycji. Po występie Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina na parkiet wtargnęła Edyta Górniak, która ze łzami w oczach pogratulowała im wzruszającego i pełnego emocji występu. Niestety podczas oceny, jurorzy nie byli zgodni co do tańca tej pary. Choć Rafał Maserak był zachwycony występem Basi, Iwona wytknęła, że aktorka nie ma figury tancerki, po czym skomentowała także niepoprawną ramę w tańcu.

Rafał Maserak oburzył się komentarzem Iwony i stwierdził, że nie jest to turniej tańca, stając w obronie Basi. Fani pod filmem z występu Barbary i Michała również wspierali aktorkę po przykrej wypowiedzi Iwony.