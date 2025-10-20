Szósty odcinek „Tańca z Gwiaztami” przyniósł ogromne zaskoczenie i falę krytyki. Widzowie nie mogą uwierzyć w decyzję jurorów i publiczności. Kto odpadł z programu i dlaczego internauci są tak oburzeni?

Widzowie OBURZENI werdyktem w „TzG”: „To jest chyba jakiś ŻART”

Kolejny odcinek „Tańca z Gwiazdami” zakończył się prawdziwym szokiem dla widzów. Podczas gdy wszyscy spodziewali się pożegnania innych uczestników, z programu niespodziewanie odpadł Aleksander Sikora wraz z partnerką Darią Sytą. Decyzja ta wywołała prawdziwą burzę w mediach społecznościowych.

Aleksander Sikora i Daria Syta, którzy w poprzednich odcinkach zdobywali uznanie jurorów i widzów, musieli opuścić program. Tymczasem w konkursie nadal pozostają Barbara Bursztynowicz i Michał Karolak, co wzbudziło ogromne emocje wśród fanów.

Internauci nie kryją swojego oburzenia:

„To jest chyba jakiś żart. Powinna odpaść pani Bursztynowicz”

„Mega niesprawiedliwe, że odpadli, a Bursztynowicz będą pchać dalej!!!”.

„Bursztynowicz bierze na łzy, a Karolak na śmiech… Ale tańca w tym prawie nie ma… a kolejni lepsi odpadają niestety”

„Co tydzień robią sobie z nas oglądających żarty. Powinna odpaść pani Basia, albo pan Karolak”.

Szósty odcinek miał wyjątkowy charakter – uczestnicy odtwarzali najsłynniejsze choreografie z poprzednich edycji programu. Barbara Bursztynowicz z Michaelem Kassinem zaprezentowali tango, które niegdyś tańczyła Edyta Górniak z Janem Klimentem.

Co ciekawe, sama Górniak, obecna na widowni, była zachwycona występem: „To jest dokładnie ta choreografia! Najciekawsze jest to, że jak zaczęliście tańczyć, to dokładnie pamiętałam te kroki” – chwaliła diwa.

Czy produkcja „Tańca z Gwiazdami” zareaguje na falę krytyki? Czy może kolejne odcinki przyniosą jeszcze więcej kontrowersji? Fani z niepokojem oczekują na rozwój sytuacji, a w sieci przybywa komentarzy kwestionujących zasadność ostatniego werdyktu.

Tegoroczna edycja „Tańca z Gwiaztami” dostarcza nie tylko tanecznych wrażeń, ale też wielu emocji związanych z decyzjami eliminacyjnymi.