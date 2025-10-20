Albert Kosiński zdradził, co naprawdę myśli o rezygnacji Mai Bohosiewicz! „Chciałbym tańczyć dalej”
Rezygnacja Mai Bohosiewicz z programu wywołała nieoczekiwane konsekwencje...
Gdy Maja Bohosiewicz z powodu kontuzji żeber musiała zrezygnować z „Tańca z Gwiazdami”, nikt nie spodziewał się, że ta decyzja postawi pod znakiem zapytania jej wieloletnią przyjaźń z Olgą Frycz. Jakie konsekwencje może mieć jej decyzja?
W świecie polskiego show-biznesu zawrzało, gdy Maja Bohosiewicz ogłosiła rezygnację z „Tańca z Gwiazdami” z powodu poważnej kontuzji żeber. Jednak to, co początkowo wyglądało na zwykłą zmianę w programie, szybko przerodziło się w prawdziwą burzę, która może zachwiać wieloletnią przyjaźnią dwóch znanych aktorek.
„Ponad tydzień temu dostałam urazu żeber i pomimo bólu trenowałam dalej, bo naprawdę taniec i ta przygoda dawały mi tak ogromną radość i satysfakcję” – mówiła rozżalona Bohosiewicz w nagraniu opublikowanym na Instagramie.
Albert Kosiński, który wraz z rezygnacją Mai Bohosiewicz stracił pracę w programie, miał zupełnie inne podejście do udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Podczas gdy Bohosiewicz traktowała program bardziej rekreacyjnie, oddając nawet swoje gaże na cele charytatywne, dla Kosińskiego każdy odcinek oznaczał konkretny zastrzyk gotówki.
Jak powiedział naszemu reporterowi po odcinku, w którym już nie wystąpił:
Przede wszystkim cieszę się, że mimo wszystko mogę tu być, że mogę wspierać innych uczestników. Bardzo mi jest przykro z powodu tej sytuacji, oczywiście chciałbym tańczyć dalej, no ale życie pisze różne scenariusze.
Olga Frycz w mediach społecznościowych starała się zachować pozory normalności, pisząc pod zdjęciami, na których widać, jak tancerz prowadzi do przedszkola jej dwie córki: „Wszystkie przeżywamy, że nie będziemy cię chwilowo oglądać w programie, bo niedzielne wspólne tańce z tobą przed telewizorem to była nasza tradycja”.
Czy wieloletnia przyjaźń dwóch aktorek jest w stanie przetrwać takie rozczarowanie? Decyzja Mai Bohosiewicz, podjęta z powodu kontuzji, mogła rzeczywiście zniweczyć plany finansowe rodziny Frycz i Kosińskiego, zwłaszcza że para spodziewa się dziecka.