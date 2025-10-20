Gdy Maja Bohosiewicz z powodu kontuzji żeber musiała zrezygnować z „Tańca z Gwiazdami”, nikt nie spodziewał się, że ta decyzja postawi pod znakiem zapytania jej wieloletnią przyjaźń z Olgą Frycz. Jakie konsekwencje może mieć jej decyzja?

Olek Sikora i Daria Syta wiedzieli, że odpadną z „Tańca z Gwiazdami”? „Nie będę ściemniać…”

Rezygnacja Mai Bohosiewicz z „Tańca z Gwiazdami” miała więcej ofiar? Internauci mówią o końcu przyjaźni z Olgą Frycz!

W świecie polskiego show-biznesu zawrzało, gdy Maja Bohosiewicz ogłosiła rezygnację z „Tańca z Gwiazdami” z powodu poważnej kontuzji żeber. Jednak to, co początkowo wyglądało na zwykłą zmianę w programie, szybko przerodziło się w prawdziwą burzę, która może zachwiać wieloletnią przyjaźnią dwóch znanych aktorek.

„Ponad tydzień temu dostałam urazu żeber i pomimo bólu trenowałam dalej, bo naprawdę taniec i ta przygoda dawały mi tak ogromną radość i satysfakcję” – mówiła rozżalona Bohosiewicz w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Widzowie OBURZENI werdyktem w „TzG”. Wskazali ofiarę, która powinna ODPAŚĆ

Albert Kosiński, który wraz z rezygnacją Mai Bohosiewicz stracił pracę w programie, miał zupełnie inne podejście do udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Podczas gdy Bohosiewicz traktowała program bardziej rekreacyjnie, oddając nawet swoje gaże na cele charytatywne, dla Kosińskiego każdy odcinek oznaczał konkretny zastrzyk gotówki.

Jak powiedział naszemu reporterowi po odcinku, w którym już nie wystąpił:

Przede wszystkim cieszę się, że mimo wszystko mogę tu być, że mogę wspierać innych uczestników. Bardzo mi jest przykro z powodu tej sytuacji, oczywiście chciałbym tańczyć dalej, no ale życie pisze różne scenariusze.

Olga Frycz w mediach społecznościowych starała się zachować pozory normalności, pisząc pod zdjęciami, na których widać, jak tancerz prowadzi do przedszkola jej dwie córki: „Wszystkie przeżywamy, że nie będziemy cię chwilowo oglądać w programie, bo niedzielne wspólne tańce z tobą przed telewizorem to była nasza tradycja”.

Maja Bohosiewicz żegna się z „Tańcem z Gwiazdami”. „To dla mnie trudne słowa, ale…”

Czy wieloletnia przyjaźń dwóch aktorek jest w stanie przetrwać takie rozczarowanie? Decyzja Mai Bohosiewicz, podjęta z powodu kontuzji, mogła rzeczywiście zniweczyć plany finansowe rodziny Frycz i Kosińskiego, zwłaszcza że para spodziewa się dziecka.

Maja Bohosiewicz, Albert Kosiński, fot. Kozaczek.

Maja Bohosiewicz, Albert Kosiński, fot. Kozaczek.

Maja Bohosiewicz, fot. AKPA.

Maja Bohosiewicz, fot. AKPA.

Maja Bohosiewicz, fot. AKPA.

Maja Bohosiewicz, fot. AKPA.

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.

Olga Frycz, Albert Kosiński, fot. AKPA.