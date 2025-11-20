Małgorzata Rozenek-Majdan po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o swojej relacji z tematem śmierci i oswojeniem z nią. Prezenterka przyznała, że świadomość przemijania towarzyszy jej niemal codziennie i to ona skłoniła ją do zabezpieczenia dzieci na przyszłość. Zdradziła, że nie chodzi jej o strach, lecz odpowiedzialność za nich.

Ciężkie rozmowy Małgorzaty

Osobowość telewizyjna zdradziła, że decyzja o powiększeniu rodziny była poprzedzona wieloma poważnymi rozmowami z mężem. Małżonkowie zastanawiali się, czy jako starsi rodzice będą w stanie wychowywać dziecko do dorosłości.

Ja myślę o śmierci każdego dnia. I trochę makabrycznie to brzmi, ale jako racjonalna i odpowiedzialna mama myślę bardziej nie o tym, że mnie zabraknie, tylko co moje dzieci by mogły zrobić z moim brakiem. Od dłuższego czasu zabezpieczam ich. Decydując się na Henryka, mojego najmłodszego syna, który ma teraz pięć lat, bardzo długo rozmawialiśmy z mężem, czy będziemy w stanie doprowadzić go do dorosłości, bo nie byliśmy najmłodszymi rodzicami — powiedziała w podcaście „Prześwietlenie”.

Małgorzata przyznała, że od dawna dba o formalne zabezpieczenie każdego ze swoich dzieci. Sporządzanie i aktualizowanie testamentów jest dla niej czymś naturalnym. Za to za każdym razem, kiedy zmienia się jej majątek, to musi zmieniać dokumenty.

Tak będzie wyglądał pogrzeb Rozenek

Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła także wyznaniem, że ma dokładnie zaplanowany… swój pogrzeb. Twierdzi, że traktuje to jako element odpowiedzialności,. Co więcej, rozmowy o śmierci prowadzi regularnie ze swoją mamą i obie mają z tego sporo spokoju, a nawet przyjemności.

Wiem dokładnie, jak miałby wyglądać mój pogrzeb. Ja lubię planować takie rzeczy […] Nie demonizuję tematu śmierci. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby to był normalny temat.

Nie stara się unikać tematów związanych z pogrzebem, choć jej mąż tak robi. Małgorzata uważa, że oswajanie śmierci daje poczucie kontroli i sprawczości. Co więcej, jest wdzięczna za to, że ma cały czas w dobrej formie rodziców.