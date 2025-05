Małgorzata Socha w Pepco? Tak wyglądała mini-metamorfoza na żywo!

Małgorzata Socha znowu to zrobiła – pojawiła się publicznie i… wyglądała bosko! Tym razem aktorka i ikona stylu wpadła do Galerii Wileńskiej w Warszawie, żeby spotkać się z fankami i dać trochę modowej energii. Wszystko w ramach wydarzenia „Lato pełne inspiracji”, które zorganizowało Pepco. I nie, to nie była kolejna zwykła akcja marketingowa. Było stylowo, było kolorowo – i było selfie!

Zakupy + stylizacja + selfie z gwiazdą

Na miejscu działy się rzeczy, które każda z nas chciałaby przeżyć: szybka stylizacja, makijaż, fryzura i profesjonalna sesja zdjęciowa. A wszystko to – za paragon z Pepco. Zero stresu, za to mnóstwo zabawy. Można było wyjść z nową sukienką i nowym zdjęciem profilowym. I jeszcze z uśmiechem!

A jak wyglądała strefa stylizacji? Stylistki doradzały, co z czym łączyć, jak nie przesadzić i jak w 15 minut zmienić look razem z kolekcją Ladies Wear Pepco. Tego dnia każda kobieta mogła zadbać o siebie i oddać w najlepsze ręce.

Małgorzata Socha jak zawsze – klasa i luz

Małgorzata Socha, ambasadorka kolekcji Ladies Wear Pepco, była nie tylko twarzą wydarzenia, ale też jego sercem. Pozowała do zdjęć, rozmawiała z klientkami, wspierała zespół sklepu. Naturalnie i z dużą dawką dobrej energii. Jej styl to wciąż (lub aż) to samo: prosto, kobieco i wygodnie – i właśnie taki jest też nowy letni drop Pepco. W kolekcji znajdziecie t-shirty, sukienki, spodnie i dodatki, które nie kosztują fortuny, a wyglądają bosko.

Letnia ścianka i fotolustro?

Nie obyło się bez Insta-friendly kącika: kolorowa ścianka, fotolustro, wakacyjne gadżety – w tle palmy, w kadrze uśmiechy. Atmosfera jak z backstage’u kampanii modowej, tylko że dostępna dla każdego. Każdy mógł na chwilę oderwać się od rzeczywistości i poczuć już w maju, wakacyjną energię.

To nie tylko moda – to vibe

Cała akcja pokazała, że Pepco nie tylko sprzedaje ubrania, ale buduje społeczność. Wspólne momenty, trochę stylu, trochę inspiracji – i dużo swobody.

Jeśli jeszcze nie widziałaś kolekcji Ladies Wear, koniecznie zajrzyj do najbliższego sklepu Pepco. Bo modą warto się bawić – bez stresu, z radością i bez konieczności wydawania fortuny.