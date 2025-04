Nie trzeba długo szukać, żeby znaleźć coś fajnego dla dzieci – New Balance przychodzi z kolekcją, która wygląda świeżo, działa w praktyce i po prostu ma to „coś”. Proste kroje, sportowy luz i zero udawania – dzieciaki mogą się w tym bawić, chodzić do szkoły i chillować w weekend!

W tej kolekcji nie ma nudy. Klasyczne kolory, jak granat czy szarość, przełamane są pastelami, które są teraz bardzo na czasie: pistacja, beż, lawenda. To kolory, które dobrze się miksują i pozwalają dzieciom wyrażać siebie bez słów.

Bluza, t-shirt, joggery – i gotowe

Miękka bluza, wygodne spodnie, luźny t-shirt – brzmi jak plan? To baza, z którą da się zrobić wszystko. Można pójść na plac zabaw, na spacer albo do kina. I w każdej sytuacji wyglądać dobrze, a przy tym czuć się swobodnie.

Dla maluszków też się coś znajdzie. New Balance przygotował gotowe zestawy prezentowe – komplet niemowlęcy z logo albo zestaw ze śliniakiem i bucikami. Idealne na baby shower albo pierwszy „stylowy” prezent.

I wreszcie – buty. Dziecięce wersje modeli od New Balance, które znasz i kochasz: 574, 327, 550, 9060. Ten sam styl, te same detale. Po prostu mniejsze rozmiary. Styl nie zna wieku.

