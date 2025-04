Tak wyglądał ślub Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz. Teraz się ROZWODZĄ!

Ślub Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz

Po uroczystości kościelnej państwo młodzi odjechali czerwonym mercedesem w starym stylu do Dworku Many, który znamy z serialu „Złotopolscy”. To właśnie w tym kultowym miejscu odbyła się impreza weselna.

Jak podają media, koszt imprezy weselnej miał wynieść około 70 tys. złotych, co na celebryckie standardy nawet sprzed dekady nie było wygórowaną kwotą.