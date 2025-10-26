7. odcinek „Tańca z gwiazdami” był wyjątkowy nie tylko pod względem choreografii, ale też słów, które padły tuż przed występem Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej. Podczas zapowiedzi para opowiedziała o swoich nowych umiejętnościach, których się uczą dzięki programowi. Marcin uczuł Agnieszkę pierwszy raz w życiu łapać „stopa”, a on dzięki tancerce chce wrócić do swojej największej pasji.

Marcin Rogacewicz wraca do hobby z dzieciństwa

Marcin Rogacewicz od lat kojarzony jest przede wszystkim z teatrem i telewizją. Teraz niespodziewanie wyznał, że dzięki programowi i swojej tanecznej partnerce Agnieszce Kaczorowskiej wraca do swojej pasji, która towarzyszy mu od dzieciństwa: muzykę.

Był taki moment w moim życiu, że z kumplami założyliśmy kapelę garażową. Teraz jest taki moment w życiu, w którym poprzez taniec mogę wrócić do muzyki. Nie miałem pojęcia, że ten program jest taką siłą. Warto sięgać po swoje marzenia, nigdy nie jest za późno – powiedział wzruszony Rogacewicz.

W rozmowie z prowadzącą program, Pauliną Sykut-Jeżyną, Marcin podzielił się jeszcze bardziej osobistym wyznaniem:

„Warto zjeść tort małą łyżeczką, powolutku. Kolejne marzenie – muzyka. To jest moje marzenie od 5. roku życia. Trochę sobie poleżało, ale dziękuję Ci bardzo, bo dzięki temu, co się dzieje na parkiecie, otwierają się kolejne małe szufladki”.

Słowa te rozczuliły widzów i jurorów. Bo przecież każdy z nas ma takie „szufladki”, z dawnymi pasjami, odłożonymi planami, niespełnionymi pomysłami. Rogacewicz pokazał, że nigdy nie jest za późno, by do nich wrócić. Nie sposób nie wspomnieć o roli Agnieszki Kaczorowskiej, która od początku edycji wspiera swojego partnera nie tylko w krokach tanecznych, ale też emocjonalnie.