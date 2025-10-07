times-dark
Kozaczek
Agnieszka Kaczorowska poznała mamę Marcina Rogacewicza! „Pierwszy raz miałam taką sytuację w życiu”

To spotkanie wywołało ogromne emocje. Tancerka zdradziła kulisy.

07.10.2025
Marysia
W najnowszym odcinku programu „Taniec z gwiazdami” uczestnicy zaproszą na parkiet swoich bliskich.

Marcin Rogacewicz postanowił zatańczyć z własną mamą, a to oznaczało, że Agnieszka Kaczorowska miała okazję poznać ją osobiście po raz pierwszy, i to w wyjątkowych okolicznościach.

Jak się okazało, do spotkania doszło… dopiero podczas nagrań przed kamerami.

,,Pierwsze spotkanie z mamą Marcina nastąpiło podczas kręcenia tego filmiku, więc pierwszy raz miałam taką sytuację w życiu. Miałam w sobie dużo stresu, bo to był ważny moment. Nie byłam tam tylko zawodowo, ale ten stres bardzo szybko się rozpuścił”

– zdradziła Agnieszka w rozmowie z viva.pl.

Podczas treningów Kaczorowska nie tylko poznała mamę swojego tanecznego partnera, ale również jego 96-letnią babcię.

 ,,Babcia lat 96, w ogóle nie powiedziałbyś – śpiewa, rozmawia, żyje sobie sama. Mama lat 73, torpeda

– opowiadała z uśmiechem tancerka.

Okazuje się, że w rodzinie Rogacewicza zamiłowanie do tańca jest przekazywane z pokolenia na pokolenie.

,,Taniec zawsze był obecny w życiu mojej mamy. Lubiła się pobujać, potańczyć, a w moim życiu nie był w ogóle. Może nauczę się od niej czegoś nowego”

– przyznał aktor.

Agnieszka dodała, że już wcześniej słyszała o mamie Marcina same miłe słowa.

,,Powiedziała, że jestem pozytywna, uśmiechnięta, mam taki miły głos, więc cieszyła się, że się poznamy”

– wspomniała tancerka.

Marcin skwitował ich pierwsze spotkanie w piękny sposób:

,,Dla mnie ważniejsze było to, jak patrzę, a tę herbatę trzy pokolenia piją – moja babcia, mama i ty. Wtedy pomyślałem: „Okej, wszystko jest na miejscu”.

