Agnieszka Kaczorowska poznała mamę Marcina Rogacewicza! „Pierwszy raz miałam taką sytuację w życiu”

Podczas treningów Kaczorowska nie tylko poznała mamę swojego tanecznego partnera, ale również jego 96-letnią babcię.

,,Babcia lat 96, w ogóle nie powiedziałbyś – śpiewa, rozmawia, żyje sobie sama. Mama lat 73, torpeda

– opowiadała z uśmiechem tancerka.

Okazuje się, że w rodzinie Rogacewicza zamiłowanie do tańca jest przekazywane z pokolenia na pokolenie.

,,Taniec zawsze był obecny w życiu mojej mamy. Lubiła się pobujać, potańczyć, a w moim życiu nie był w ogóle. Może nauczę się od niej czegoś nowego”

– przyznał aktor.