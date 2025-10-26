times-dark
Kaczorowska i Rogacewicz w szczerym wyznaniu tuż przed odcinkiem „TzG” na żywo. Po tym pytaniu zrobiło się niekomfortowo!

Rozmowa zeszła na temat, który wyraźnie ich speszył.

/ 26.10.2025 /
Marysia
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to bez wątpienia najbardziej komentowana para tej edycji „Tańca z gwiazdami”. W niedzielny poranek pojawili się w programie „Halo, tu Polsat”, gdzie opowiedzieli o kulisach treningów i emocjach towarzyszących im przed występem. Jednak w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat, który… wyraźnie ich speszył.

W niedzielny poranek para gościła w programie „Halo, tu Polsat”, gdzie w rozmowie z Agnieszką Hyży i Maciejem Rockiem opowiedziała o tym, jak wyglądają kulisy przygotowań do najnowszego odcinka. Jak się okazuje, tym razem zmierzyli się z tańcem współczesnym, który kosztował ich sporo wysiłku – fizycznie i emocjonalnie.

,,To był bardzo wymagający tydzień, nawet dla mnie, bo moje ciało jest jednak bardziej przygotowane do tańca towarzyskiego. Współczesny jest nowością dla nas obojga. Mam zakwasy”

– przyznała Agnieszka Kaczorowska.

Z kolei Marcin Rogacewicz zaskoczył szczerym wyznaniem.

,,Zatańczyłem po raz pierwszy bez choreografii. Poczułem, że moje ciało samo tańczy. I zacząłem płakać, bo nigdy wcześniej nie przeżyłem czegoś takiego. Jeszcze kilka miesięcy temu byłem kompletnym antytalentem tanecznym”

– zdradził aktor.

Tancerka dodała, że taniec stał się dla nich formą terapii:

,,To przepiękna forma terapeutyczna. Każdy taniec może ci coś nowego otworzyć w głowie, w sercu, w ciele.”

W pewnym momencie prowadzący postanowili zapytać ich o życie prywatne. W sieci od tygodni krążą plotki, że para planuje budowę wspólnego domu, jednak to pytanie wyraźnie ich zmieszało.

,,My mamy bardzo dużo pomysłów, ale na razie skupiamy się na tańcu. Dla mnie najważniejsza jest ta niedziela. Teraz wszystko robimy naprawdę, bez roli „

– odparła Kaczorowska, wyraźnie próbując zakończyć temat.

Kiedy prowadzący dopytywali o szczegóły, nawet o kolor ścian, tancerka i aktor tylko się uśmiechali. W końcu powiedziała stanowczo:

,,Naszą dewizą jest to, że żyjemy tu i teraz. Nie chcemy wybiegając w przyszłość zapominać o tym, co dzieje się dziś.”

Choć unikali jednoznacznych odpowiedzi, ich gesty, spojrzenia i chemia mówiły więcej niż tysiąc słów. Widzowie nie mają wątpliwości – ta para nie tylko tańczy razem, ale naprawdę tworzy wyjątkowy duet także poza parkietem.

Antena | 26 października 2025 Odpowiedz

Marcin Rogacewicz 👎👎👎👎

