Kaczorowska i Rogacewicz w szczerym wyznaniu tuż przed odcinkiem „TzG” na żywo. Po tym pytaniu zrobiło się niekomfortowo!

W niedzielny poranek para gościła w programie „Halo, tu Polsat”, gdzie w rozmowie z Agnieszką Hyży i Maciejem Rockiem opowiedziała o tym, jak wyglądają kulisy przygotowań do najnowszego odcinka. Jak się okazuje, tym razem zmierzyli się z tańcem współczesnym, który kosztował ich sporo wysiłku – fizycznie i emocjonalnie.

,,To był bardzo wymagający tydzień, nawet dla mnie, bo moje ciało jest jednak bardziej przygotowane do tańca towarzyskiego. Współczesny jest nowością dla nas obojga. Mam zakwasy”

– przyznała Agnieszka Kaczorowska.

Z kolei Marcin Rogacewicz zaskoczył szczerym wyznaniem.

,,Zatańczyłem po raz pierwszy bez choreografii. Poczułem, że moje ciało samo tańczy. I zacząłem płakać, bo nigdy wcześniej nie przeżyłem czegoś takiego. Jeszcze kilka miesięcy temu byłem kompletnym antytalentem tanecznym”

– zdradził aktor.

Tancerka dodała, że taniec stał się dla nich formą terapii:

,,To przepiękna forma terapeutyczna. Każdy taniec może ci coś nowego otworzyć w głowie, w sercu, w ciele.”