Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w najnowszej, jubileuszowej edycji programu „Tańca z Gwiazdami”. Show startuje już 14 września 2025 roku. To pierwsza taka sytuacja w historii programu, że tancerka trenuje swojego życiowego partnera.

Od miesięcy trwają spekulacje na temat ich relacji, choć żadna ze stron jej nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła. Natomiast zdjęcia paparazzi mówią same za siebie – para jest w sobą zauroczona! Nasz reporter ostatnio wpadł na trening Agnieszki i Marcina. Zapytał aktora, jaką trenerką jest Kaczorowska dodając, że „Filip Gurłacz często mówił, że jesteś bardzo mocną i wymagającą…”.

Można zauważyć, że to pytanie zirytowało Rogacewicza i odpowiedział: „Zadzwońmy do Filipa i zapytajmy, jaką jest trenerką…”.

Natomiast chwilę później zaczął tłumaczyć, jaki ogromny wpływ ma na niego Kaczorowska. Można wywnioskować, że Agnieszka bardzo dobrze działa na Marcina:

Bardzo dobrą, potrafi idealnie wydobyć to, co jest potrzebne w danym momencie i ma do tego idealne narzędzia. To, co jest dla mnie fascynujące, w konkretnym momencie umie trafić taki klawisz, który wydobywa ze mnie konkretną nutę, a to jest bardzo wysoka umiejętność. Czasami ciężko jest znaleźć sposób, żeby go otworzyć, kiedy parkiet jest dla mnie swego rodzaju przełamywania wstydu – powiedział Rogacewicz w rozmowie z Kozaczkiem.

Cały wywiad zobaczysz poniżej: