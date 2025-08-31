times-dark
Polsat zachwycony Agnieszką Kaczorowską. Dał jej do poprowadzenia duże wydarzenie stacji

Oczywiście widzowie nie mieli dla niej litości: "Ale ma parcie na szkło".

/ 31.08.2025 /
Agnieszka Kaczorowska poprowadziła Świętokrzyską Galę Kabaretową

Polsat, jak widać jest zachwycony Agnieszką Kaczorowską i dał jej do poprowadzenie Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2025.  Pojawiła się na scenie w duecie z Marcinem Szczurkiewiczem z Kabaretu Skeczów Meczących.

Obecnie jest głośno o niej, więc nie dziwi fakt, że została szczegółowo i dość srogo oceniona przez widzów. Jak im poszło?

 

Tancerka miała bardzo dobry humor, dużo żartowała i wygłupiała. Nie od dziś wiadomo, że Kaczorowska jest tytanem pracy, więc z pewnością bardzo dobrze przygotowała się do nowej roli. Mimo tego pojawiły się także negatywne komentarze widów.

W mediach społecznościowych aż zaroiło się od komentarzy, kiedy tylko zobaczyli na ekranie Bożenkę z „Klanu”. Oczywiście pojawili się też stali bywalcy, czyli Ci ciągle niezadowoleni:

„Oczywiście, że Nie. Mogli dać lepszą prowadzącą, to bym oglądała bo lubię, a tak lipa”,

„Ale ma parcie na szkło Bożenka!”,

„Już innej prowadzącej nie było?? Chociaż Bożenka umyła ręce”,

„Też nie wiedzieli jaką prowadząc dać” – czytamy w komenatrzach.

Natomiast są też tacy, którym prowadząca przypadła do gustu:

„Najlepsze połączenie!!!!! Piękni i Młodzi”,

„Pięknie wyglądacie”,

„Aga rewelacja”,

„Jest siła jest moc” – pisali zadowoleni widzowie.

Warto także zwrócić uwagę na kilka stylizacji Kaczorowskiej. Jako prowadząca postarała się, aby lśniła na scenie i na długo została zapamiętana!

Pierwsza kreacja składała się z długiej, brązowej sukni z rozcięciem na nodze, sięgającym aż do biodra.

 

W drugiej sukni także wyglądała przepięknie! Była bardzo zbliżona do pierwszej, ale w kolorze brudnego różu.

 

Z kolei na scenie zatańczyła w  cekinowej mini,  bluzce na ramiączka i sweterku. Stylizacja miała być kabaretowym elementem scenicznym, także nie podlega ocenie.

