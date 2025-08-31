Polsat zachwycony Agnieszką Kaczorowską. Dał jej do poprowadzenia duże wydarzenie stacji

Agnieszka Kaczorowska poprowadziła Świętokrzyską Galę Kabaretową

Polsat, jak widać jest zachwycony Agnieszką Kaczorowską i dał jej do poprowadzenie Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2025. Pojawiła się na scenie w duecie z Marcinem Szczurkiewiczem z Kabaretu Skeczów Meczących.

Obecnie jest głośno o niej, więc nie dziwi fakt, że została szczegółowo i dość srogo oceniona przez widzów. Jak im poszło?

Tancerka miała bardzo dobry humor, dużo żartowała i wygłupiała. Nie od dziś wiadomo, że Kaczorowska jest tytanem pracy, więc z pewnością bardzo dobrze przygotowała się do nowej roli. Mimo tego pojawiły się także negatywne komentarze widów.