Polsat zachwycony Agnieszką Kaczorowską. Dał jej do poprowadzenia duże wydarzenie stacji
Oczywiście widzowie nie mieli dla niej litości: "Ale ma parcie na szkło".
1 / 7
Polsat, jak widać jest zachwycony Agnieszką Kaczorowską i dał jej do poprowadzenie Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2025. Pojawiła się na scenie w duecie z Marcinem Szczurkiewiczem z Kabaretu Skeczów Meczących.
Obecnie jest głośno o niej, więc nie dziwi fakt, że została szczegółowo i dość srogo oceniona przez widzów. Jak im poszło?
Tancerka miała bardzo dobry humor, dużo żartowała i wygłupiała. Nie od dziś wiadomo, że Kaczorowska jest tytanem pracy, więc z pewnością bardzo dobrze przygotowała się do nowej roli. Mimo tego pojawiły się także negatywne komentarze widów.
2 / 7
W mediach społecznościowych aż zaroiło się od komentarzy, kiedy tylko zobaczyli na ekranie Bożenkę z „Klanu”. Oczywiście pojawili się też stali bywalcy, czyli Ci ciągle niezadowoleni:
„Oczywiście, że Nie. Mogli dać lepszą prowadzącą, to bym oglądała bo lubię, a tak lipa”,
„Ale ma parcie na szkło Bożenka!”,
„Już innej prowadzącej nie było?? Chociaż Bożenka umyła ręce”,
„Też nie wiedzieli jaką prowadząc dać” – czytamy w komenatrzach.
3 / 7
Natomiast są też tacy, którym prowadząca przypadła do gustu:
„Najlepsze połączenie!!!!! Piękni i Młodzi”,
„Pięknie wyglądacie”,
„Aga rewelacja”,
„Jest siła jest moc” – pisali zadowoleni widzowie.
4 / 7
Warto także zwrócić uwagę na kilka stylizacji Kaczorowskiej. Jako prowadząca postarała się, aby lśniła na scenie i na długo została zapamiętana!
Pierwsza kreacja składała się z długiej, brązowej sukni z rozcięciem na nodze, sięgającym aż do biodra.
W drugiej sukni także wyglądała przepięknie! Była bardzo zbliżona do pierwszej, ale w kolorze brudnego różu.
Z kolei na scenie zatańczyła w cekinowej mini, bluzce na ramiączka i sweterku. Stylizacja miała być kabaretowym elementem scenicznym, także nie podlega ocenie.
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Ona | 1 września 2025
Kogo oni promują…
Wstyd. Dziewczyna bez żadnych wartości, norm moralnych jeszcze nie rozwódka a już kolejny facet.
Anonim | 31 sierpnia 2025
P
O dziwka halluosynigo t zobacz zdjęcia o nawet przed tłusta, Kiszczakiem, k a ja są W zbić ta tendencja ze E f na pozdam
Gość | 31 sierpnia 2025
Przeklęty Polsat promuje upadek ludzkości…Kryminał rozwody to norma.
Anonim | 31 sierpnia 2025
Tam same działa to tak zwane,im NIE 🙂↔️ WAS. NAWET CICHODjko z uwagi a zarazem i o tym do cy OFERTY JA.
ALE MA,
Vic | 31 sierpnia 2025
Poprawnie mówi się , że sukienka jest lub była w kolorze pudrowym .