Marcin Wrona po miesiącu intensywnej pracy nad sobą udało mu się zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Efekty swojej imponującej przemiany pokazał na Instagramie. Podzielił się fotografią, na której da się zauważyć nową sylwetkę dziennikarza.

Marcin Wrona przeszedł głodówkę

Marcin Wrona postanowił działać, gdy wyniki badań zdrowotnych zaczęły go niepokoić, w tym m.in. podwyższony cukier. Zdecydował się na 72-godzinną głodówkę. Jak sam przyznał początki nie były dla niego łatwe. Wtedy z pomocą przyszła kuzynka, która z zawodu jest dietetyczką i poradziła, aby zmienił styl żywienia:

Podzielę się tym z Państwem, bo dzięki temu będzie mi łatwiej. Połowa drugiej doby głodówki 72-godzinnej. Cukier i cholesterol zdecydowanie za wysokie zatem do dzieła! Pierwsza doba była trudniejsza niż druga. Robili Państwo takie posty? – pisał Marcin Wrona na swoich mediach społecznościowych.

Dziennikarz po skończeniu głodówki nie wrócił już do swoich starych nawyków. Od tego momentu stosuje zdrowszą dietę, która oparta jest na dużej ilości białek i warzywach. Marcin jak sam zaznacza, stara się unikać węglowodanów i cukrów, co całkowicie poprawiło jego wyniki badań.

To ostatni dzwonek na zmianę stylu żywienia i na zrzucenie kilogramów. Nie chodzi o dietę, tylko o zmianę stylu żywienia. I mam nadzieję, że nie polegnę po trzech dniach w Polsce, jak zobaczę pierogi, kotlety, gołąbki – śmieje się dziennikarz.

Na Instagramie Marcina można zauważyć efekty pracy nad sobą. Dziennikarz zamieścił na profilu fotografię, na której widać smuklejszą i zdrowszą sylwetkę. Marcin w poście pochwalił się, że schudł już ponad 10 kilogramów. Co znacząco pokazuje, iż zmiany idą w dobrym kierunku

Miałem nadzieję, że ta chwila przyjdzie. Dzięki walce, którą za namową kuzynki Sabiny (dietetyczki z wykształcenia) rozpocząłem od kilkudniowej głodówki, dzięki zmianie diety i aktywności fizycznej w miesiąc schudłem 10 kg a wszystkie wyniki badań są w NORMIE! Dzięki za wsparcie – podsumował.

To wyznanie spotkało się z ogromną falą pozytywnych reakcji. Fani i widzowie natychmiast zaczęli zasypywać jego profil komentarzami.