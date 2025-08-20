Szczupluteńka Ewa Drzyzga na ramówce TVN-u. Wyglądała jak niteczka! (FOTO)

Szczuplutka Ewa Drzyzga pokazała klasę

Przez lata pracy na wizji, czy to w „Rozmowach w toku”, czy w „Dzień dobry TVN” jej wygląd się zmieniał.

Ale zawsze nie miało to wpływu na profesjonalizm Ewy Drzyzgi i jej podejście do zawodu dziennikarza…