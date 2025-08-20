times-dark
Szczupluteńka Ewa Drzyzga na ramówce TVN-u. Wyglądała jak niteczka! (FOTO)

Aż trudno uwierzyć, jak bardzo zmieniła się dziennikarka!

Ewa Drzyzga Stylizacje Gwiazd
/ 20.08.2025 /
EmEl
Ewa Drzyzga, fot. AKPA.

Szczuplutka Ewa Drzyzga pokazała klasę 

Ewa Drzyzga jest jedną z najbardziej lubianych przez widzów dziennikarek. 

Wiele osób ceni ją nie tylko za profesjonalizm dziennikarski, ale i naturalny wygląd. To właśnie między innymi swoim wizerunkiem dziennikarka urzekła miliony widzów.

Ewa Drzyzga, fot. AKPA.

Szczuplutka Ewa Drzyzga pokazała klasę 

Przez lata pracy na wizji, czy to w „Rozmowach w toku”, czy w „Dzień dobry TVN” jej wygląd się zmieniał.

Ale zawsze nie miało to wpływu na profesjonalizm Ewy Drzyzgi i jej podejście do zawodu dziennikarza…

Ewa Drzyzga, fot. AKPA.

Szczuplutka Ewa Drzyzga pokazała klasę 

Ewa Drzyzga w modzie stawiała na wygodne stylizacje, które nie opinały jej sylwetki i dawały jej swobodę ruchu. 

Wiele osób zastanawiało się, czy dziennikarka kiedyś zdecyduje się na drastyczną metamorfozę, czy może pozostanie wierna swojemu stylowi.

Ewa Drzyzga, fot. AKPA.

Szczuplutka Ewa Drzyzga pokazała klasę 

Ewa Drzyzga jednak zawsze jest wierna sobie, ale ostatnio zaskoczyła wszystkich, gdy zjawiła się na ramówce TVN-u. 

Dziennikarka przybyła na to wydarzenie zupełnie odmieniona…

Ewa Drzyzga, fot. AKPA.

Szczuplutka Ewa Drzyzga pokazała klasę 

Ewa Drzyzga zapuściła włosy i postawiła na delikatne fale, które dodały jej dziewczęcości. To jednak jej boski wygląd przykuł naszą uwagę.

Dziennikarka sporo schudła, a jej filigranową figurę podkreśliła dopasowana, biała kreacja. Wyglądała w niej jak królowa!

Ewa Drzyzga, fot. AKPA.

Szczuplutka Ewa Drzyzga pokazała klasę 

Ewa Drzyzga niknie w oczach! Trzeba przyznać, że metamorfoza sylwetki gwiazda przebiegła pomyślnie i dziś dziennikarka prezentuje się wspaniale. 

Jej nowy, minimalistyczny styl dodaje jej szyku i klasy.

