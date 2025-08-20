Szczupluteńka Ewa Drzyzga na ramówce TVN-u. Wyglądała jak niteczka! (FOTO)
Aż trudno uwierzyć, jak bardzo zmieniła się dziennikarka!
1 / 6
Ewa Drzyzga jest jedną z najbardziej lubianych przez widzów dziennikarek.
Wiele osób ceni ją nie tylko za profesjonalizm dziennikarski, ale i naturalny wygląd. To właśnie między innymi swoim wizerunkiem dziennikarka urzekła miliony widzów.
2 / 6
Przez lata pracy na wizji, czy to w „Rozmowach w toku”, czy w „Dzień dobry TVN” jej wygląd się zmieniał.
Ale zawsze nie miało to wpływu na profesjonalizm Ewy Drzyzgi i jej podejście do zawodu dziennikarza…
3 / 6
Ewa Drzyzga w modzie stawiała na wygodne stylizacje, które nie opinały jej sylwetki i dawały jej swobodę ruchu.
Wiele osób zastanawiało się, czy dziennikarka kiedyś zdecyduje się na drastyczną metamorfozę, czy może pozostanie wierna swojemu stylowi.
4 / 6
Ewa Drzyzga jednak zawsze jest wierna sobie, ale ostatnio zaskoczyła wszystkich, gdy zjawiła się na ramówce TVN-u.
Dziennikarka przybyła na to wydarzenie zupełnie odmieniona…
5 / 6
Ewa Drzyzga zapuściła włosy i postawiła na delikatne fale, które dodały jej dziewczęcości. To jednak jej boski wygląd przykuł naszą uwagę.
Dziennikarka sporo schudła, a jej filigranową figurę podkreśliła dopasowana, biała kreacja. Wyglądała w niej jak królowa!
6 / 6
Ewa Drzyzga niknie w oczach! Trzeba przyznać, że metamorfoza sylwetki gwiazda przebiegła pomyślnie i dziś dziennikarka prezentuje się wspaniale.
Jej nowy, minimalistyczny styl dodaje jej szyku i klasy.