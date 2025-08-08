Kontrakt Wojciecha Szczęsnego z FC Barceloną przed wakacjami dobiegł końca. Dla wielu oznaczało to koniec kariery, o której mówił już rok wcześniej. Natomiast na początku lipca media przekazały, że ma się wstawić już niedługo w Barcelonie, aby podpisać nowy kontrakt z FC Barceloną, a podobno warunki są już uzgodnione z władzami klubu.

Nowa umowa ma zakładać dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, a Szczęsny ma pełnić funkcję drugiego bramkarza. Oznacza to, że Marina Łuczenko znów nie będzie miała męża w domu i to ona będzie głównie zajmować się dziećmi. Z pewnością jej to nie przeszkadza, świetnie odnajduje się w tej roli i sprawia ogromną frajdę, kiedy może kibicować mężowi z trybun.

Natomiast fani mieli nadzieję, że kiedy Wojtek Szczęsny odejdzie z piłki nożnej, ona skupi się na muzyce i wyda album po bardzo długiej przerwie. Tak się raczej nie zadzieje. Ale dla stęsknionych fanów wydała nowy singiel „To Co Czuje”, który jest całkowicie w innym charakterze niże jej poprzednie utwory.

Przez moment bawiła się w kobietę z rapu, a teraz powróciła do typowego pop-u. Natomiast singiel „To Co Czuje” bardziej podchodzi pod balladę , w której śpiewa prawdopodobnie do córki Noeli. Możemy usłyszeć tekst piosenki: „Gdyby ktoś pozwolił mi zabrać dziś od Ciebie cały strach – zabrałabym. Chodź, weź moją dłoń, opowiem Ci, to co czuj, bądź tu obok, bo zatrzymam chce nas na dłużej”.

Pod utworem na YouTubie pojawiły się same komplementy. Internauci są zachwyceni nowym singlem „To Co Czuje”: