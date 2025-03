Dubaj to mekka celebrytów, kraina złota i wieżowców, ale najwyraźniej nie dla wszystkich. Piotr Mróz, zwycięzca „Tańca z Gwiazdami” i gwiazda serialu „Gliniarze”, pochwalił się wycieczką do Emiratów, ale jego reakcja była daleka od zachwytów. Co ciekawe, towarzystwa w podróży dotrzymywała mu… Marta Krupa! Oboje nie udostępnili wspólnych zdjęć, ale w sieci nic nie ginie – internauci szybko wychwycili, że odwiedzali te same miejsca, a nawet głaskali tego samego wielbłąda!

Piotr Mróz i Marta Krupa w Dubaju?! Głaskali TEGO SAMEGO WIELBŁĄDA, ale… coś tu nie gra!

Piotr Mróz od lat znany jest nie tylko ze swojej kariery aktorskiej, ale i z mocno katolickich poglądów. Kiedyś głośno krytykował Halloween, teraz na celownik wziął Dubaj – miasto kojarzące się z luksusem, ale też „pewnymi kontrowersjami”. Podczas wyjazdu zrelacjonował swoje spotkanie z „dziewczynami z Dubaju”:

Tutaj w tej Dubaj Marinie udało się nam spotkać słynne, polskie, popularne na cały świat dziewczyny z Dubaju. Rzucały się w oczy z daleka. Jak podeszliśmy bliżej, to rozwiały się nasze wątpliwości. Mówiły po polsku…

Internauci szybko zauważyli, że aktor nie podróżował solo. Wszystko wskazuje na to, że towarzyszyła mu Marta Krupa, siostra Joanny Krupy. Choć oboje unikali wspólnych zdjęć, ich Instagramy zdradziły więcej, niż by chcieli. Identyczne lokalizacje, te same atrakcje i… głaskanie TEGO SAMEGO WIELBŁĄDA. Przypadek? Choć para zainteresowanych nie odniosła się do domysłów, to fani już spekulują, co ich łączy.

Choć miasto robi wrażenie na wielu celebrytach, aktor miał wobec niego zupełnie inne odczucia:

No co mogę powiedzieć? Nie jest na pewno tak, jak sobie wyobrażałem. Jest luksusowo, ale wszyscy powtarzają, że tam jest ekstremalnie luksusowo. No stoją wieżowce, jest fajnie, ale… Czy tak luksusowo? Powiem tak: zaliczone, odhaczone. Ale żebym tam chciał wrócić? Nie sądzę — podsumował bez większego entuzjazmu.

Ciekawe, czy Marta Krupa podziela jego zdanie, czy jednak Dubaj ma dla niej nieco więcej uroku…