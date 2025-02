Najszerzej komentowaną tancerką najnowszej edycji „TzG” jest Agnieszka Kaczorowska. Głównie za sprawą jej niedawnego konfliktu z jurorami programu. W tamtym czasie ubiegała się o rolę jurora w programie, którą otrzymał ostatecznie Tomasz Wygoda. Postanowiła więc emocjonalnie skomentować wybór stacji Polsat i wyznała, że tancerz „nie jest żadnym autorytetem”, a ona nie została wybrana, ponieważ nie jest mężczyzną. Nie ukrywała swojej niechęci do nowego jurora i do tej pory nie wycofała się z tamtych słów.

Dodatkowo w międzyczasie jurorzy „TzG” postanowili bronić nowego kolegi w składzie i postanowili powbijać szpileczki Kaczorowskiej. Tak zrodził się wielki konflikt nie tylko między tancerką, a nowym jurorem, ale również i całym składem jury.

Teraz mieliśmy okazję porozmawiać na temat powrotu Agnieszki Kaczorowskiej do „Tańca z Gwiazdami” z Piotrem Mrozem. Aktor został zwycięzcą 12. edycji tanecznego show. W swojej wypowiedzi dla Kozaczka nie ukrywał, że jest zszokowany niekonsekwencją w słowach tancerki. Wytknął jej, że zarzekała się, że nie wróci do programu już od dłuższego czasu.

Trzeba się bić w pierś, bo jeszcze niedawno Agnieszka psioczyła na jury, sama chciała się dostać do tego jury, psioczyła na program. To, co mówię, nie jest jakąś rewolucją albo nowością, bo taka sytuacja miała miejsce. Nie dostała się do jury, wraca jako tancerka i teraz trzeba się zmierzyć i spojrzeć w oczy tym wszystkim jurorom, na których się przed chwilą psioczyło. Którym się ujmowało ich kompetencji – mówił aktor.