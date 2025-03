Piotr Mróz zyskał szeroką rozpoznawalność za sprawą roli w serialu „Gliniarze” stacji Polsat. Mężczyzna przez wielu osób jest podziwiany za wyrzeźbioną, muskularną sylwetkę i świetny wygląd fizyczny. Oprócz tego niektórzy fani cenią jego otwartość w kwestiach wiary. Aktor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że jest osobą wierzącą i nawet w czasie jednej z rozmów pokazał, że zawsze nosi ze sobą różaniec. Ostatnio wypowiedział się w sprawie osób homoseksualnych. Padły zaskakujące słowa.

Aktor w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem ze Świata Gwiazd wypowiedział się na temat homoseksualistów. Mężczyzna wprost przyznał, że ma takie osoby w swoim otoczeniu i nie jest ich przeciwnikiem. Nie popiera jednak adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, ponieważ jego zdaniem małe istoty mogą się przez to… nabawić problemów emocjonalnych!

Mówię kategorycznie nie. Trzeba sobie postawić pytanie: „Jak powstają dzieci?”. Zbliżenie mężczyzny i kobiety. W parach homoseksualnych też dochodzi do zbliżenia, to niech sobie zrobią dziecko. A dlaczego nie zrobią? Bo to jest fizycznie niemożliwe. Czyli to nie jest normalność. Życie powstaje w związku między kobietą a mężczyzną. Tylko taki model rodziny jest w stanie wyprodukować zdrowego emocjonalnie człowieka — podsumował Piotr Mróz.