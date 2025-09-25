Marta Krupa to polska modelka, aktorka i piosenkarka, a prywatnie siostra Joanny Krupy, która znana jest z modelingu czy programu „Top Model”. Młodsza siostra znanej modelki urodziła się i dorastała w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Po latach jednak niedawno zdecydowała się na przeprowadzkę do Polski.

Marta Krupa szuka miłości?

Najbardziej znanym związkiem Marty była wieloletnia relacja z amerykańskim kierowcą rajdowym Marco Andrettim. Para wzięła ślub w 2017 roku, a ich małżeństwo początkowo uchodziło za spełnienie romantycznych marzeń. Marta wspierała ukochanego w jego sportowej karierze, często stawiając swoje ambicje na drugim planie.

Z czasem jednak w związku pojawiły się poważne rysy. W wywiadach Marta przyznawała, że nie czuła się traktowana po partnersku. Opowiadała o poczuciu osamotnienia, braku równowagi w obowiązkach i krytyce, która podcinała jej skrzydła. W 2021 roku małżeństwo zakończyło się rozwodem, a sama Krupa otwarcie powiedziała, że gdyby mogła cofnąć czas, nie zdecydowałaby się na ślub.

Ostatnio nasz reporter spotkał siostrę Joanny Krupy na evencie „Top Model” i zapytał, czy szuka miłości i korzysta z aplikacji randkowych:

„Na razie się nie staram, nie chodzę na randki. Mam nadzieje, że jakiś się pojawi kiedyś, ale naprawdę jest mi dobrze. Myślę, że jak dobrze jest Ci bycie samą ze sobą to jest okej, wtedy przyciągasz więcej ludzi, jak nie szukasz” – tłumaczy.

Zapewnia, że nie korzysta z aplikacji randkowych: „Aplikacje randkowe odpadają na 100%. Skasowałam już dawno temu”.

Okazuje się, że Marta Krupa narzeka na naszych polskich chłopaków. Przyzwyczajona do ciągłego adorowania w USA, w Polsce niestety musi obejść się smakiem: