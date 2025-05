Marynarka damska w nowym wydaniu: jak nosić ten klasyk zgodnie z trendami tego sezonu?

Co najmniej jedną, dobrze skrojoną marynarkę damską powinna mieć każda z nas w swojej szafie. Argumentów za potwierdzeniem tej tezy jest co najmniej kilka, a przede wszystkim warto mieć na uwadze to, że po ten element garderoby sięgasz nie tylko podczas stylizowania się na eleganckie wyjście, ale co ważne, również podczas codziennych outfitów. To, jaką marynarkę damską do swojego zestawu wybierzesz ma istotne znaczenie dla odbioru takiego kompletu, a niejako determinuje też charakter stylizacji. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat doboru i trendów w zakupie marynarek damskich to koniecznie weź pod uwagę te wskazówki.

Marynarki damskie zyskują w tym sezonie na popularności. Przede wszystkim dlatego, że różnorodność dostępnych modeli umożliwia zakup jedynej w swoim rodzaju marynarki, spełniającej nasze oczekiwania. Wiele propozycji w kolekcjach na 2025 rok to także ogromny ukłon dla Pań, które nie wyobrażają sobie wyjście bez dobrej jakości marynarki. Prawdą jest, że to właśnie ten element stylizacji uchodzi za jeden z najbardziej popularnych i jednocześnie uniwersalnych w zakresie różnorodnego stylizowania.

A zatem, po jaką marynarkę damską sięgniesz w tym sezonie? Sprawdź ciekawe fasony na: WITTCHEN.

Od klasyki biurowej po modowy statement

Prawdą jest, że szczególnie w tym sezonie polubiliśmy się z różnorodnymi marynarkami. Nie brakuje modeli o luźniejszym kroju, od oversize’owych fasonów inspirowanych latami 80., po taliowane modele w pastelowych kolorach, które dodają lekkości stylizacjom.

Dla odważniejszych kobiet przygotowano również bardzo oryginalne, zdekonstruowane formy, a także modele z naturalnych tkanin, które świetnie sprawdzą się na cieplejsze dni. Dzięki ciekawym marynarkom w różnych kolorach z łatwością odmienisz swój codzienny look, a eleganckim stylizacjom nadasz iście modny charakter. Którą z kultowych propozycji znanych marek zarezerwujesz dla siebie?

Ikoniczne momenty w modzie (np. Chanel, YSL, power dressing lat 80.)

Zanim wybierzesz marynarkę dla siebie, warto przenieść się nieco w przeszłość, by przypomnieć sobie kilka wartych uwagi informacji. Pierwsze marynarki znamy od początku XII wieku. Pełniły one wówczas głównie funkcję praktyczną, a wykonane z ciepłej wełny ogrzewały ciało. Damskie garnitury z marynarką w roli głównej pojawiły się także na dworze angielskiej królowej Wiktorii, gdzie pełniły funkcję pełnych gracji, zestawów na spacery. Później z marynarek korzystały Panie o wysokim statusie majątkowych podkreślając to, że mogą je kupić, co zdarzało się wyłącznie w kręgach arystokracji. Przełom w dostępności i modelach ekskluzywnych marynarek nastąpił jednak w latach 50. Coco Chanel zaproponowała wówczas kobiecy styl marynarki. Projektantka stworzyła inspirowany modą męską tweedowy żakiet, który do dziś cieszy się uznaniem. W historię marynarki wpisała się również marka YSL. Jej modele do dziś uchodzą za kwintesencję luksusu i wspaniałości, a każda z nas marzy o tym, by posiadać taką marynarkę w swojej szafie.

W kontekście samych marynarek nie sposób nawiązać również do początków lat 80. to z kolei czas, gdy power dressing zaczął wyrażać kobiecość i wolność. Marynarka o nieszablonowym kroju stała się ważnym elementem tych stylizacji, po które sięgało mnóstwo wyzwolonych kobiet. Do dziś marynarka utrzymana w biznesowym tonie nabiera wyraźnego charakteru.

Najmodniejsze fasony tego sezonu

Jeśli szykujesz się do tego sezonu i chcesz nadać swojej szafie niebywałej świeżości to koniecznie zacznij od wyboru marynarki wykonanej z wartościowego materiału. Świetnie sprawdzą się w tym zakresie len, wiskoza, czy różnego typu mieszanki z bawełną, które można zakładać zarówno w okresach przejściowych, jak również podczas tworzenia typowo letnich stylizacji.

Kolorystyka modnych marynarek może być przeróżna, co nie zmienia faktu, że wciąż bardzo korzystnie wypadają różnego typu modele utrzymane w beżu, czekoladowym brązie, jak również kobalcie. Dość popularnym trendem jest także powrót do pasteli. Eleganckie marynarki damskie w takiej kolorystyce można włożyć zarówno na ważne okazje, jak również łącząc je z długą spódnicą i t-shirtem, tworząc ciekawe komplety. Co ciekawe, wciąż niezastąpione są także niecodzienne faktury na materiale, z których powstaje prawdziwie oryginalny model marynarki. Można tutaj zwrócić uwagę tak na kratę, jak również żakard, czy boucle.

Jak stylizować marynarkę damską?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – najlepiej tak, jak lubisz najbardziej. Marynarkę damską można stylizować w luźne komplety z jeansami oraz sneakersami, dodając do tego białą bluzkę, która zawsze nadaje stylizacji luksusowego charakteru. Marynarkę w formie taliowanego żakietu warto również włożyć do sukienki i kowbojek otrzymując świetną stylizację boho. A jeśli masz ochotę na wyraźnie klasyczny, elegancki zestaw z biżuterią w roli głównej, to dopasuj czarną marynarkę z sukienką, a na szyję załóż naszyjnik, który nada całej stylizacji wspaniałego charakteru.

Pamiętaj, że Twoja marynarka może być elementem także codziennej, biurowej stylizacji, jako część garnituru – power look. W tym kontekście nie ma znaczenia, czy wybierzesz marynarkę w kratkę, czy w monokolorze. Postaw jednak na wyraźnie reprezentatywny styl, którym umocnisz swój biznesowy szyk.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Marynarkę dobierz zawsze nie tylko do trendów, które panują w modzie, ale przede wszystkim do sylwetki, którą posiadasz. Zdecydowany komfort uzyskasz wówczas, gdy postawisz na wysokiej jakości tkaniny oraz kroje, które z zasady będą dość luźne i przyjemne dla ciała. Jednocześnie weź pod uwagę, że przy dostępności tak różnorodnej oferty możesz sięgnąć albo po marynarkę dłuższą oversize, która nie będzie krępowała swobodnych ruchów.

Wszelkiego typu marynarki taliowane, zapinane na guziki i uwielbiane przez wiele kobiet warto mieć w szafie, gdy potrzebujesz poczuć się niebywale ekskluzywnie.

Dlaczego warto mieć marynarkę w swojej szafie?

Jeśli wciąż masz wątpliwości, dlaczego warto mieć w swojej szafie marynarkę to wiedz, że jest to ten element stylizacji, który uratuje prawdopodobnie każdą stylizację. Taki elegancki element garderoby często jest także ponad trendami, co oznacza, że wybierając klasyczną marynarkę zawsze otrzymujesz element garderoby, który będzie na czasie.

Pamiętać należy również o tym, że dobrze skrojona marynarka buduje charakter stylizacji, dzięki czemu można zyskać zarówno pewność siebie, jak również wysoką ocenę od innych osób.

Dobrej jakości marynarka, skrojona pod Twoje potrzeby to dodatek, który z pewnością docenisz również za jego uniwersalność i łatwość stylizowania.

Artykuł sponsorowany