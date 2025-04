Marynarka jest jednym z tych elementów garderoby, który sprawdza się zarówno w bardzo formalnych, eleganckich stylizacjach, jak i znakomicie dopełnia casualowy look. Warto wiedzieć na jakie połączenia postawić.

Marynarka damska klasycznie

Marynarka damska sprawdzi się oczywiście w klasycznych, eleganckich zestawieniach. Będzie idealnym elementem biurowego dresscode’u, dopełni też look na spotkanie biznesowe czy uroczystości rodzinne. W tego typu stylizacjach można postawić zarówno na dopasowany model jak i na marynarkę o kroju oversize. Klasyczna marynarka damska w stonowanych kolorach na przykład czerni lub bieli idealnie prezentuje się jako część garnituru lub w zestawie z ołówkową spódnicą. Do tego dopasować można koszulę lub bluzkę o koszulowym kroju. To idealny formalny zestaw, który sprawdzi się na przykład na spotkaniach zawodowych. Wybierając marynarkę o kroju oversize, możemy dopasować do niej garniturowe spodnie i wyrazistą biżuterię, całości nadając elegancki, a jednocześnie bardzo wieczorowy wymiar. Tego typu marynarka może mieć zdobienia lub dość wyrazisty kolor, taki jak srebrny. Zarówno w jednym jak i drugim zestawieniu, dobrym wyborem będą eleganckie buty – szpilki, mokasyny czy klasyczne półbuty typu oksford.

Marynarka, w eklektycznych zestawieniach

Marynarka damska świetnie sprawdza się także w eklektycznych zestawieniach jako element przełamujący. W tym sezonie, niezwykle popularne będą na przykład spodnie w piżamowym w stylu, noszone w ciągu dnia. Wybieramy na przykład modele w klasyczne paski z satynowym połyskiem, różniące się od typowej piżamy szlufkami, w które włożyć możemy skórzany pasek. Do takich spodni w pastelowych kolorach dobrać warto marynarkę. W tym zestawieniu świetnie będzie się prezentować model oversize.

Cały zestaw uzupełnić można białym T-shirtem i loafersami. Innym eklektycznym zestawieniem z marynarką będzie to, w którym wykorzystamy kolarki. Wydaje się, że krótkie spodnie i elegancka góra zupełnie do siebie nie pasują, jednakże taki look idealnie wpasuje się w lansowany od kilku sezonów trend athleisure, łączący w sobie cechy stylu eleganckiego ze stylem rodem z siłowni.

Takie stylizacje są niezwykle ciekawe, pokazują, że modą można się bawić w odważny sposób, zwracają uwagę i jednocześnie udowadniają na jak wiele sposobów wykorzystać można ten sam element.

Marynarka damska w casualowym looku

Również w casualowym looku jest miejsce dla damskiej marynarki. Na co dzień, ten element garderoby nosić możemy jako okrycie wierzchnie, z dobrze skrojonymi jeansami, kolorowym T-shirtem i klasycznymi sneakersami. Taka stylizacja będzie luźna, wygodna, sprawdzi się na przykład na spotkaniach towarzyskich o nieformalnym charakterze. Marynarka o nieco dłuższym kroju może ciekawie komponować się z długą lejącą się sukienką, na przykład w stylu boho. Połączenie klasycznej marynarki z kwiecistym wzorem sukienki da nam interesujący, codzienny zestaw. Warto też znaleźć w szafie miejsce dla białej marynarki, która idealnie będzie prezentować się w wiosennych i letnich stylizacjach – na przykład w marynarskim stylu. Taki model zestawić możemy z koszulką w paski i bermudami w jasnym odcieniu.

Marynarkę możemy stylizować na wiele sposobów. Jest ona idealnym elementem szafy kapsułowej i niezbędną odzieżą typu basic. Wybierając klasyczny model, możemy mieć pewność, że kupujemy ubranie na lata, które sprawdzi się podczas wielu różnych okazji.

