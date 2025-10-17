Mateusz Banasiuk opublikował niepokojące nagranie, w którym ostrzega przed coraz bardziej wyrafinowanymi metodami oszustów. Aktor sam padł ofiarą próby wyłudzenia i zdradza, jak niebezpiecznie realne były działania przestępców. Co dokładnie się wydarzyło?

Banasiuk ostrzega przed wyłudzeniami! Jego rady mogą uratować twoje pieniądze

Mateusz Banasiuk, znany z seriali „Klan” i „Na Wspólnej”, podzielił się z fanami niezwykle ważnym ostrzeżeniem. Na swoim Instagramie opublikował nagranie, w którym zdradza szokujące szczegóły próby wyłudzenia od niego pieniędzy. To już drugi taki incydent w jego życiu.

,,Hej, nagrywam ten materiał, bo chciałbym cię przestrzec przed oszustami. Już drugi raz próbowano wyciągnąć ode mnie pieniądze” – zaczyna swoje nagranie aktor, a jego głos brzmi poważnie i stanowczo.

Banasiuk szczegółowo opisał metodę działania oszustów:

Ktoś zadzwonił do mnie, bardzo kompetentna osoba z miłym głosem, mówiąc że jest pracownikiem banku, w którym mam konto i że próbują udaremnić próbę wyłudzenia, oszustwa. Podają mnóstwo danych na temat mojego konta, rzeczywiście wzbudzają zaufanie.

Najbardziej niepokojące jest to, że oszuści dysponowali zaawansowanymi narzędziami: „Dodatkowo dostałem SMS-y z oficjalnej bramki banku, która rzekomo miała potwierdzać słowa tego pracownika. Więc wszystko jest doskonale przygotowane”.

Aktor apeluje do wszystkich o ostrożność:

Ale bądźcie czujni, nie dajcie się nabrać, wszystko weryfikujcie z waszym bankiem i kiedy dostajecie taki telefon, powiedzcie: Dziękuję, ale ja zweryfikuję informacje sam.

Banasiuk podkreśla profesjonalizm przestępców: „Te osoby są świetnie wyszkolone, wiedzą dużo na nasz temat i mają narzędzia, dzięki którym z łatwością mogą pozbawić was pieniędzy”.

Na koniec Banasiuk daje konkretne wskazówki:

Dzwońcie pod numery alarmowe, sprawdzajcie czy to jest rzeczywiście próba wyłudzenia, oszustwa. Ostrzegajcie swoich bliskich i bądźcie czujni.

Jego nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, a komentujący dziękują mu za ostrzeżenie. Wielu przyznaje, że sami spotkali się z podobnymi próbami oszustw.