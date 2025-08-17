Zenon Martyniuk to jeden z najpopularniejszych i uwielbianych muzyków w naszym kraju. Jak się okazuje, piosenkarz ma nie tylko rzeszę fanów, ale również są osoby, które nie życzą mu najlepiej. Teraz w najnowszym wywiadzie żona artysty zdradziła, że pewnego razu doszło do włamania w ich domu, który został okradziony i zdewastowany przez złodziei. Niestety nie był to jedyny raz kiedy Martyniukowie stali się celem dla przestępców.

Danuta Martyniuk ujawnia po latach szokujące kulisy włamania

Zenon Martyniuk to bez wątpienia ikoniczna postać w polskiej kulturze muzycznej. Piosenkarz w świecie show-biznesu jest uznawany za króla disco polo. Jego kawałki znane są od pokoleń, a sam gości na największych imprezach muzycznych w kraju. Wśród jego największych hitów znajdują się takie tytuły jak: „Przez twe oczy zielone”, „Przekorny los” czy „Mandacik”.

Od jakiegoś czasu o rodzinie Martyniuków słuch nie milknie ani na trochę. Nie tylko za sprawą wielkiej kariery czy muzycznych hitów Zenka, ale także ostatniej spektakularnej metamorfozy jego żony Danusi czy kontrowersyjnych zachowań ich jedynego syna Daniela.

Teraz w najnowszym wywiadzie z „Faktem” Danuta Martyniuk zdobyła się na szczere wyznanie i opowiedziała o przykrym incydencie, który spotkał jej rodzinę. Przed laty dom Martyniuków stał się łakomym kąskiem dla złodziei. Warto wspomnieć, że Danusia i Zenon na co dzień mieszkają w Białymstoku, ale poza tym są właścicielami leśnej chatki w Białowieży.

Trzy razy próbowano nas okraść – to było prawie dwadzieścia lat temu, kiedy zaczęliśmy mieszkać w naszym domu. Ktoś plądrował dół, ja spałam i wydaje mi się, że złodzieje mogli wpuścić jakiś środek nasenny, bo nic nie słyszałam. Nic. Dopiero rano, była może godzina piąta, usłyszałam, że sąsiedzi dzwonią do drzwi. Ja schodzę, a oni mówią, że mieli włamania i wtedy zobaczyłam, że moja torebka, która stała w wiatrołapie, była zniszczona. Wszystkie szafki były pootwierane – w salonie, w kuchni, wszędzie. Udało się ich na szczęście złapać – mówiła Danuta w rozmowie z „Faktem”.

Żona muzyka opowiedziała także o innym incydencie, który miał miejsce w ich drugim lokum. Poprzednia sytuacja co prawda napędziła jej większego strachu, ponieważ była wtedy sama w domu, który został splądrowany, jednak kolejny już incydent zmusił ich do dokładnego zabezpieczenia swojego dobytku.