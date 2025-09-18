Kilka dni temu Qczaj zrelacjonował na swoich social mediach, że padł ofiarą kradzieży. Sytuacja miała mieć związek z jego dotychczasowym menedżerem, z którym jak ogłosił, definitywnie kończy współpracę. Teraz celebryta ujawnia kolejne informacje i szuka prawnika, który pomoże mu w tej sytuacji.

Qczaj oskarża menedżera o KRADZIEŻ! „Nie mam dostępu do kont, kończę współpracę”

Daniel Kuczaj, znany jako Qczaj to znany i uwielbiany trener fitness oraz prowadzący program „Good Luck Guys”. Kilka dni temu poinformował w sieci, że miał zostać okradziony przez swojego menedżera. Dodał również wtedy, że stracił dostęp do części swoich skrzynek pocztowych, kont, a także środków finansowych.

Teraz celebryta udostępnił nowe nagrania, w których sugeruje, że jego menedżer miał być częścią szajki, która go oszukiwała. Dlatego Qczaj pilnie poszukuje prawnika, który zajmie się całą sprawą:

Nadal będę nadawać, ponieważ trochę jestem przerażony. Przed chwilą Hubert, kolega Pawła Baja, dzwonił do mnie i też chciałem o tym powiedzieć (…). Ja to upubliczniam, bo się boję, bo jest w zamieszanych sporo osób. Jestem trzeźwy i czysty. Tym osobom na tym nie zależało, chcieli ze mnie zrobić świra, ale się nie uda – zaczął Qczaj.

Trener znów wspomniał także o tym, że padł ofiarą kradzieży i że cała akcja wydaje się dużo bardziej skomplikowana:

Jestem w szoku totalnym (…). Ostatnio mówiłem o zakończeniu współpracy z Pawłem Bajem, ponieważ zauważyłem, że z moich kont pobierał sobie jakieś kwoty. Nie ma pieniędzy w ogóle, wszystko jest wyczyszczone. Każda moja współpraca w zasadzie nie przynosiła mi żadnego zysku. Paweł mnie sterroryzował i nie było dobrze (…). To jest, wydaje mi się, że gruba akcja – dodał celebryta.

W kolejnym wideo Qczaj informuje, że jego menadżer przebywa aktualnie w szpitalu z powodu próby samobójczej. Wspomniał, także że czeka na prawnika i będzie spisywać ostatnie osiem lat, aby rozwiązać sprawę. Zapowiada także, że się nie podda i będzie walczył o swoje, a na koniec podsumował: „myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach”.