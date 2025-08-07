Premiera „Profilerka Jastrë”. Stylowa Lamparska, napakowany Banasiuk…
Byli też: Michał Czernecki, Wiktoria Gorodeckaja, Ewa Telega...
Stylowa Magdalena Lamparska w boskiej czarno-białej stylizacji wyglądała jak Francuzka na premierze serialu.
Widać, że aktorka trzyma rękę na pulsie mody!
Mateusz Banasiuk także zaskoczył wszystkich odkrytą bokserką, która podkreśliła jego mocno umięśnione ramiona.
Całość dopełnił cool okularami i świetnymi ciemnymi spodniami.
Michał Czernecki postawił na połączenie jasnego beżu z koszulą koloru czekoladowego.
Całość prezentowała się naturalnie i bardzo modnie.
Ewa Telega lubi eksperymentować z modą. Aktorka wyglądała bosko w oversizowej koszulce i cekinowej torebce.
Artystka wie, jak przyciągnąć uwagę fotoreporterów.
Wiktoria Gorodeckaja zaskoczyła wszystkich połączeniem czekoladowej koszuli z białą, długą spódnicą.
Aktorka lubi styl boho połączony z klasyką.
Jakub Sasak z kolei zdecydował się na męską klasykę, która nigdy nie wychodzi z mody!
