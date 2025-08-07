times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Premiera „Profilerka Jastrë”. Stylowa Lamparska, napakowany Banasiuk…

Byli też: Michał Czernecki, Wiktoria Gorodeckaja, Ewa Telega...

Magdalena Lamparska Mateusz Banasiuk Michał Czernecki Stylizacje Gwiazd
/ 07.08.2025 /
EmEl
Magdalena Lamparska, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

1 / 10

Premiera "Profilerka Jastrë"

Stylowa Magdalena Lamparska w boskiej czarno-białej stylizacji wyglądała jak Francuzka na premierze serialu.

Widać, że aktorka trzyma rękę na pulsie mody!

Mateusz Banasiuk, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

2 / 10

Premiera "Profilerka Jastrë"

Mateusz Banasiuk także zaskoczył wszystkich odkrytą bokserką, która podkreśliła jego mocno umięśnione ramiona.

Całość dopełnił cool okularami i świetnymi ciemnymi spodniami.

Michał Czernecki, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

3 / 10

Premiera "Profilerka Jastrë"

Michał Czernecki postawił na połączenie jasnego beżu z koszulą koloru czekoladowego.

Całość prezentowała się naturalnie i bardzo modnie.

Ewa Telega, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

4 / 10

Premiera "Profilerka Jastrë"

Ewa Telega lubi eksperymentować z modą. Aktorka wyglądała bosko w oversizowej koszulce i cekinowej torebce.

Artystka wie, jak przyciągnąć uwagę fotoreporterów.

Wiktoria Gorodeckaja, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

5 / 10

Premiera "Profilerka Jastrë"

Wiktoria Gorodeckaja zaskoczyła wszystkich połączeniem czekoladowej koszuli z białą, długą spódnicą. 

Aktorka lubi styl boho połączony z klasyką.

Jakub Sasak, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

6 / 10

Premiera "Profilerka Jastrë"

Jakub Sasak z kolei zdecydował się na męską klasykę, która nigdy nie wychodzi z mody! 

Marta Ścisłowicz, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

7 / 10

Marta Ścisłowicz
Barbara Liberek, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

8 / 10

Barbara Liberek

9 / 10

Premiera "Profilerka Jastrë"

10 / 10

Premiera "Profilerka Jastrë"
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECANE DLA CIEBIE
Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Aktualności Polscy celebryci
Antoni Sztaba Stylizacje Gwiazd
Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Ależ bosko się wystroili! ZDJĘCIA
Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Aktualności Polscy celebryci
Barbara Bursztynowicz Klan
Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Wspomniała o odejściu z "Klanu"...
Tomasz Karolak postawił produkcji „TzG” wiele wymagań! Na udziale zarobi rekordową sumę
Polscy celebryci Programy TV
Taniec Z Gwiazdami Tomasz Karolak
Tomasz Karolak postawił produkcji „TzG” wiele wymagań! Na udziale zarobi rekordową sumę
Aktor wielokrotnie odmawiał udziału w tanecznym show.
Kaczorowska już trenuje do „Tańca z gwiazdami”. Nie ćwiczy z Rogacewiczem…
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska już trenuje do „Tańca z gwiazdami”. Nie ćwiczy z Rogacewiczem…
Co za zaskoczenie!
Izabela Janachowska zaskakuje nietypową ofertą pracy! To stanowisko dla największych fanów jej sklepu
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Izabela Janachowska
Izabela Janachowska zaskakuje nietypową ofertą pracy! To stanowisko dla największych fanów jej sklepu
W ofercie obiecane jest nietypowe wynagrodzenie.
Dominika Serowska wdała się w pyskówkę z internautką. „Mojego poziomu nigdy nie powąchasz!”
Aktualności Polscy celebryci
Dominika Serowska Marcin Hakiel
Dominika Serowska wdała się w pyskówkę z internautką. „Mojego poziomu nigdy nie powąchasz!”
Internautka wytknęła jej, że wybiła się na plecach Hakiela!
Tak nosi się Marta Nawrocka. Dlaczego jej styl wzbudza tyle emocji? ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Karol Nawrocki Marta Nawrocka
Tak nosi się Marta Nawrocka. Dlaczego jej styl wzbudza tyle emocji? ZDJĘCIA
Przeanalizowaliśmy popularne stylizacje Pierwszej Damy RP.
Marcin Hakiel nie płaci alimentów na dzieci? Dominika Serowska ujawniła powód
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Dominika Serowska Marcin Hakiel
Marcin Hakiel nie płaci alimentów na dzieci? Dominika Serowska ujawniła powód
Jej słowa zaskoczyły internautów.
Anna Lewandowska wywołała burzę zdjęciami z egzotycznych wakacji. „To nieodpowiedzialne!”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska wywołała burzę zdjęciami z egzotycznych wakacji. „To nieodpowiedzialne!”
Nie wszystkim spodobało się to jedno zachowanie żony Roberta Lewandowskiego...
Śmierć Macieja Mindaka w Wołominie. Mieszkańcy mówią wprost: „To miejsce woła o tragedię”
Aktualności Newsy
Maciej Mindak śmiertelny Wypadek
Śmierć Macieja Mindaka w Wołominie. Mieszkańcy mówią wprost: „To miejsce woła o tragedię”
Niepokojące informacje wychodzą na jaw po wypadku gwiazdy TVN- u.
Tyle języków zna Karol Nawrocki. Padło szczere wyznanie nowego prezydenta
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Tyle języków zna Karol Nawrocki. Padło szczere wyznanie nowego prezydenta
Czy Karol Nawrocki mówi płynnie po angielsku? Zabrał głos i rozwiał wątpliwości.
Marta Nawrocka nie musi już pracować. Wiadomo, ile dostanie emerytury jako pierwsza dama
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka nie musi już pracować. Wiadomo, ile dostanie emerytury jako pierwsza dama
Zgarnie tyle, że niejedna urzędniczka może pozazdrościć.
Pociągami po Polsce z dziećmi – jak zaplanować udaną podróż?
Aktualności
Podróże Rodzina
Pociągami po Polsce z dziećmi – jak zaplanować udaną podróż?
Czas na wspólną przygodę!
Ed Sheeran wraca do Polski! Dwa koncerty we Wrocławiu i nowy album „Play” na horyzoncie
Aktualności
Ed Sheeran Koncert
Ed Sheeran wraca do Polski! Dwa koncerty we Wrocławiu i nowy album „Play” na horyzoncie
Tego nie możesz przegapić!
Zielińska o szokującym zachowaniu Wellman: „Przywaliła gnojowi torebką!”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Wellman Grażyna Zielińska
Zielińska o szokującym zachowaniu Wellman: „Przywaliła gnojowi torebką!”
Znana aktorka zdradziła szczegóły zaskakującej sytuacji!
Tak Polacy świętowali wybór nowego prezydenta. Co za tłumy! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Andrzej Duda Karol Nawrocki
Tak Polacy świętowali wybór nowego prezydenta. Co za tłumy! ZDJĘCIA
Tłumy skandowały imię Karola Nawrockiego!
 