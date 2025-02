Matka 35-letniej pisarki w rozmowie z Pudelkiem opowiedziała o powodzie śmierci ukochanej córki. Okazuje się, ze zgon był spowodowany krwotokiem wewnętrznym:

Dostała krwotoku wewnętrznego i to była przyczyna śmierci. Jej serce nie dało rady i stanęło. Był krwotok, przyjechało pogotowie — ona leżała z wewnętrznym krwotokiem. Gdy przyjechało pogotowie, to nie dawała żadnych znaków życia. W szpitalu została podpięta pod wszystkie maszyny. One pracowały, ale serce było bardzo uszkodzone przez krwotok — podsumowała pani Wanda.