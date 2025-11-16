Nawigacja

Maurycy Popiel ma słynną mamę i znanego brata. Mało kto wiedział, że to jego rodzina

Maurycy Popiel, fot. KAPiF/Instagram
Autor Kamila Szamik

Maurycy Popiel należy do grona faworytów trwającej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Nie wszyscy wiedzą, że nie tylko on wśród swojej rodziny jest popularny. Jego mama i brat również są bardzo znani.

Maurycy Popiel w „Tańcu z Gwiazdami”

Maurycy Popiel to polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, absolwent krakowskiej PWST, który szerszej publiczności jest znany przede wszystkim z roli Olka Chodakowskiego w popularnym serialu „M jak miłość”. Jesienią 2025 roku aktor wziął udział w 17. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie w parze z tancerką Sarą Janicką stał się jedną z rewelacji sezonu i dotarł do finału.

Para, choć początkowo była określana jako „plankton” przez choreografa, szybko zachwyciła jurorów i widzów, jako pierwsza w tej edycji zdobywając 40 punktów za swoje tango, a ten sukces wielokrotnie później powtarzali. Popiel zyskał uznanie za duży progres w tańcu i charyzmę, stając się jednym z faworytów do Kryształowej Kuli.

Matka Maurycego Popiela jest znaną aktorką

Maurycy Popiel, finalista tej edycji „Tańca z Gwiazdami”, wywodzi się z rodziny głęboko zakorzenionej w świecie sztuki. Jego matką jest ceniona aktorka teatralna i telewizyjna, Lidia Bogaczówna, która przez lata jest związana przede wszystkim z deskami Teatru Bagatela w Krakowie. 

Artystyczną więź matki i syna można było podziwiać podczas ich wspólnego występu na parkiecie obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami”, co stanowiło symboliczne połączenie dwóch pokoleń polskiej sztuki aktorskiej.

Brat Maurycego Popiela również wybrał aktorską ścieżkę

Choć Popiel zdobył największą popularność w serialach, jego starszy brat, Andrzej Popiel, od lat z powodzeniem kontynuuje rodzinną, artystyczną tradycję. Starszy o pięć lat Andrzej jest absolwentem krakowskiej PWST (obecnie AST), którą ukończył w 2008 roku.

Od tego czasu systematycznie rozwija swoją karierę, łącząc teatr z rolami w telewizji i filmie. Publiczność miała okazję oglądać go w takich serialach jak „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe” czy „Komisarz Alex”. Andrzej Popiel celowo unika medialnego rozgłosu, przedkładając rzetelną pracę nad rolą i rozwój artystyczny nad status celebryty.

Maurycy Popiel z matką Lidią Bogaczówną, fot. KAPiF
Maurycy Popiel z matką Lidią Bogaczówną, fot. KAPiF
Maurycy Popiel z matką Lidią Bogaczówną, fot. AKPA
Maurycy Popiel z matką Lidią Bogaczówną, fot. AKPA
Andrzej Popiel, fot. Instagram
Andrzej Popiel, fot. Instagram
Andrzej Popiel, fot. Instagram
Andrzej Popiel, fot. Instagram
Maurycy Popiel, fot. KAPiF
Maurycy Popiel, fot. KAPiF
 
