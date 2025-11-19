Kasia Tusk skrupulatnie chroni swojego życia prywatnego. Mało kto wie, że jej ukochany jest milionerem. Wiemy, czym się zajmuje.

Działalność Kasi Tusk

Katarzyna Tusk-Cudna to polska blogerka modowa i lifestylowa, a także współautorka bardzo popularnego w polskiej blogosferze serwisu internetowego „Make Life Easier”, założonego w 2011 roku. Na swoim blogu oraz w mediach społecznościowych, gdzie ma blisko pół miliona obserwatorów, publikuje przede wszystkim własne stylizacje modowe, porady dotyczące urody i estetyki oraz fragmenty życia codziennego.

Zapewniła sobie szeroką rozpoznawalność, będąc córką premiera Donalda Tusk. Jest również przedsiębiorczynią – założycielką i współwłaścicielką marki odzieżowej MLE Collection. W 2007 roku brała udział w programie „Taniec z gwiazdami”.

Tajemniczy ślub Kasi Tusk ze Stanisławem Cudnym

Kasia Tusk słynie z bardzo prywatnego podejścia do swojego życia osobistego, co było widać przy okazji ślubu ze Stanisławem Cudnym.

Chociaż media spekulowały o jej zamążpójściu przez wiele lat, faktyczna ceremonia miała miejsce znacznie wcześniej niż myślano. Kasia Tusk ujawniła, że w momencie przekazania swojej sukni na WOŚP w 2019 roku, była już mężatką od 5 lat, co sugeruje, że ślub odbył się w okolicach 2014 roku.

Para skutecznie uniknęła obecności mediów i paparazzi. Żadne zdjęcia ani szczegóły z ceremonii czy wesela nie wyciekły do prasy, co w przypadku tak publicznej osoby było dużym osiągnięciem. Ceremonia była prawdopodobnie bardzo kameralna. Na jaw wyszło jednak kilka faktów odnośnie wybranka Kasi. Co o nim wiadomo?

Ile zarabia mąż Kasi Tusk?

Stanisław Cudny jest absolwentem architektury na Politechnice Gdańskiej, jednak mimo kierunkowego wykształcenia nie zdecydował się na pracę w zawodzie. Zamiast projektować obiekty, wybrał zupełnie inną drogę i związał swoją karierę z branżą elementów wykończeniowych.

Dziś zarządza własnym przedsiębiorstwem FOGE, które koncentruje się na wytwarzaniu listew przypodłogowych. Firma ma swoją główną siedzibę w Łęczycach, a Cudny odpowiada w niej nie tylko za procesy produkcyjne, lecz także za obszar technologiczny i rozwój nowych rozwiązań.

W minionym roku jego przedsiębiorstwo osiągnęło imponujące wyniki finansowe — ponad 63 mln zł przychodów i około 18 mln zł czystego zysku.

