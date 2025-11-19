Mąż Kasi Tusk jest milionerem. Tak zarabia na życie zięć premiera
Kasia Tusk skrupulatnie chroni swojego życia prywatnego. Mało kto wie, że jej ukochany jest milionerem. Wiemy, czym się zajmuje.
Działalność Kasi Tusk
Katarzyna Tusk-Cudna to polska blogerka modowa i lifestylowa, a także współautorka bardzo popularnego w polskiej blogosferze serwisu internetowego „Make Life Easier”, założonego w 2011 roku. Na swoim blogu oraz w mediach społecznościowych, gdzie ma blisko pół miliona obserwatorów, publikuje przede wszystkim własne stylizacje modowe, porady dotyczące urody i estetyki oraz fragmenty życia codziennego.
Zapewniła sobie szeroką rozpoznawalność, będąc córką premiera Donalda Tusk. Jest również przedsiębiorczynią – założycielką i współwłaścicielką marki odzieżowej MLE Collection. W 2007 roku brała udział w programie „Taniec z gwiazdami”.
Tajemniczy ślub Kasi Tusk ze Stanisławem Cudnym
Kasia Tusk słynie z bardzo prywatnego podejścia do swojego życia osobistego, co było widać przy okazji ślubu ze Stanisławem Cudnym.
Chociaż media spekulowały o jej zamążpójściu przez wiele lat, faktyczna ceremonia miała miejsce znacznie wcześniej niż myślano. Kasia Tusk ujawniła, że w momencie przekazania swojej sukni na WOŚP w 2019 roku, była już mężatką od 5 lat, co sugeruje, że ślub odbył się w okolicach 2014 roku.
Para skutecznie uniknęła obecności mediów i paparazzi. Żadne zdjęcia ani szczegóły z ceremonii czy wesela nie wyciekły do prasy, co w przypadku tak publicznej osoby było dużym osiągnięciem. Ceremonia była prawdopodobnie bardzo kameralna. Na jaw wyszło jednak kilka faktów odnośnie wybranka Kasi. Co o nim wiadomo?
Ile zarabia mąż Kasi Tusk?
Stanisław Cudny jest absolwentem architektury na Politechnice Gdańskiej, jednak mimo kierunkowego wykształcenia nie zdecydował się na pracę w zawodzie. Zamiast projektować obiekty, wybrał zupełnie inną drogę i związał swoją karierę z branżą elementów wykończeniowych.
Dziś zarządza własnym przedsiębiorstwem FOGE, które koncentruje się na wytwarzaniu listew przypodłogowych. Firma ma swoją główną siedzibę w Łęczycach, a Cudny odpowiada w niej nie tylko za procesy produkcyjne, lecz także za obszar technologiczny i rozwój nowych rozwiązań.
W minionym roku jego przedsiębiorstwo osiągnęło imponujące wyniki finansowe — ponad 63 mln zł przychodów i około 18 mln zł czystego zysku.
