Donald Tusk jako premier stara się strzec swojej prywatności i raczej rzadko dzieli się swoją prywatą. Tym razem polityk zrobił wyjątek i pokazał stare ujęcia sprzed lat z rodzinnego albumu. Tylko spójrzcie, jak nasz premier wyglądał w dzieciństwie.

Donald Tusk pokazał zdjęcia z rodzinnego albumu

Donald Tusk w latach 2007–2014 sprawował funkcję premiera w naszym kraju. Od 2023 roku ponownie objął urząd, który sprawuje do dziś. Już wkrótce miną dwa lata, odkąd władzę w Polsce przejęła tzw. koalicja. Sejm RP dokładnie dokonał wyboru Donalda Tuska na stanowisko Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia 2023, a 12 grudnia 2023 dokonał wyboru członków Rady Ministrów.

Donald Tusk na swoich mediach społecznościowych nie tylko publikuje informacje związane z działalnością polityczną, ale czasem zdarzy mu się uchylić rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego czy rodzinnego.

Premierowi nieraz zdarzyło się opublikować w sieci np. wspólne zdjęcia z wnukami, tym samym pokazując siłę ich więzi. Tym razem dla odmiany Tusk podzielił się nie aktualnymi, a archiwalnymi fotografiami z albumu rodzinnego, gdzie jako mały chłopiec pozuje z mamą i siostrą. Poza tym premier pokazał swoją babcię i dziadka, jak wyglądali za młodu.

Na rodzinnym zaduszkowym spotkaniu przeszukaliśmy z siostrą szuflady ze starymi albumami i odkryliśmy zapomniane zdjęcia z Mamą, Babcią Anną i słynnym Dziadkiem Józefem. To ostatnie ma dokładnie sto lat – pisał na Instagramie Donald Tusk.

Pod opublikowanymi fotografiami posypała się cała masa komentarzy. Internauci są zachwyceni rodzinnymi wspomnieniami polityka.