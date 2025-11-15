Skandaliczne okrzyki w stronę Tuska! Premier odpowiada po meczu z Holandią (WIDEO)
Wczoraj, w piątkowy wieczór, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się mecz Polska–Holandia. Nie da się ukryć, że wydarzenie dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Co ciekawe, w pewnym momencie fani zaczęli wyzywać z trybun Donalda Tuska. Premier już zareagował na tę sytuację.
Donald Tusk zabrał głos po meczu Polska – Holandia
Za nami mecz Polska-Holandia. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, choć patrząc na przebieg gry, można odnieść wrażenie, że to polska reprezentacja była bliżej zwycięstwa, ponieważ zagrała pewnie i z dużym zaangażowaniem. Na listę strzelców po naszej stronie wpisał się Jakub Kamiński, wykorzystując podanie Roberta Lewandowskiego, natomiast bramkę dla Holandii zdobył Memphis Depay.
Na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie wrzało jak nigdy. Po pierwsze kibice urządzili sobie pokaz rac, przez co w konsekwencji mecz musiał zostać na chwilę przerwany. Po szybkiej reakcji oraganizatorów, którzy zapewnili bezpieczny przebieg imprezy wydarzenie wróciło z powrotem na dobre tory.
To jednak nie był koniec niesfornych kibiców. Warto dodać, że premier Donald Tusk od lat nie cieszy się sympatią najbardziej radykalnych grup kibicowskich w Polsce, a w piątkowy wieczór na Stadionie Narodowym ponownie dało się to wyraźnie zauważyć. W pewnym momencie meczu kibice nagle zaczęli skandować głośno mocno nieprzyzwoite przyśpiewki, uderzając w premiera. Treść ich okrzyków brzmiała:
Donald matole, twój rząd obalą kibole.
Później natomiast zaczęli się śpiewać: „Donald to zdrajca, powiesić **** za jajca”.
Dużo dobrej piłki, trochę mniej szczęścia. Polacy, gramy dalej!” – pisał premier.
Co ciekawe, bardzo dobrze za to został przyjęty przez kibiców Karol Nawrocki, który był obecny na trybunach podczas meczu. Jemu natomiast klaskali i skandowali „Karol Nawrocki, Karol Naworcki…”.
@k.o.a.l.l.a.5 Przyśpiewki na stadionie narodowym w trakcie meczu Polska - Holandia. 14.11.2025r. #polska #nawrocki #tusk #warszawa #dc ♬ dźwięk oryginalny - Zawodowiec od wszystkiego!!
Dokładnie jeden już będzie siedział ze znajomych naszego prezydenta wstyd ale może dołączy jeszcze druga grupa znajomych kiboli rozpacz kogo my mamy za prezydenta
Wyborcy pisu pokazali co potrafią, dla nich tylko piwo, grill, disco polo i socjal. Zobaczymy jak się zachowają w razie wojny. Oby do niej nie doszło