Skandaliczne okrzyki w stronę Tuska! Premier odpowiada po meczu z Holandią (WIDEO)

Wczoraj, w piątkowy wieczór, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się mecz Polska–Holandia. Nie da się ukryć, że wydarzenie dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Co ciekawe, w pewnym momencie fani zaczęli wyzywać z trybun Donalda Tuska. Premier już zareagował na tę sytuację.

Donald Tusk zabrał głos po meczu Polska – Holandia

Za nami mecz Polska-Holandia. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, choć patrząc na przebieg gry, można odnieść wrażenie, że to polska reprezentacja była bliżej zwycięstwa, ponieważ zagrała pewnie i z dużym zaangażowaniem. Na listę strzelców po naszej stronie wpisał się Jakub Kamiński, wykorzystując podanie Roberta Lewandowskiego, natomiast bramkę dla Holandii zdobył Memphis Depay.

Na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie wrzało jak nigdy. Po pierwsze kibice urządzili sobie pokaz rac, przez co w konsekwencji mecz musiał zostać na chwilę przerwany. Po szybkiej reakcji oraganizatorów, którzy zapewnili bezpieczny przebieg imprezy wydarzenie wróciło z powrotem na dobre tory.

To jednak nie był koniec niesfornych kibiców. Warto dodać, że premier Donald Tusk od lat nie cieszy się sympatią najbardziej radykalnych grup kibicowskich w Polsce, a w piątkowy wieczór na Stadionie Narodowym ponownie dało się to wyraźnie zauważyć. W pewnym momencie meczu kibice nagle zaczęli skandować głośno mocno nieprzyzwoite przyśpiewki, uderzając w premiera. Treść ich okrzyków brzmiała:

Donald matole, twój rząd obalą kibole.

Później natomiast zaczęli się śpiewać: „Donald to zdrajca, powiesić **** za jajca”.

Pomimo niecenzuralnych przyśpiewek i okrzyków dobiegających z trybun, Donald Tusk nie dał się sprowokować. Po zakończeniu spotkania premier zamieścił krótki wpis na platformie X. W kilku zdaniach odniósł się wyłącznie do gry polskiej reprezentacji, nie wspominając ani słowem o wulgarnych okrzykach części kibiców. Jego reakcja była więc zdecydowanie wyważona i skoncentrowana na samym wydarzeniu sportowym.

Dużo dobrej piłki, trochę mniej szczęścia. Polacy, gramy dalej!” – pisał premier.

Co ciekawe, bardzo dobrze za to został przyjęty przez kibiców Karol Nawrocki, który był obecny na trybunach podczas meczu. Jemu natomiast klaskali i skandowali „Karol Nawrocki, Karol Naworcki…”.