Cała rodzina Donalda Tuska została objęta ochroną poprzez Służby Ochrony Państwa. Doprowadziły do tego ostatnie dość niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w życiu polityka.

Donald Tusk w FURII! Wszystko po decyzji prokuratury ws. jego córki

Rodzina premiera Donalda Tuska dostała ochronę. Skąd taka decyzja?

To, że premierowi towarzyszą Służby Ochrony Państwa, jest raczej oczywistą kwestią. Jak się jednak okazuje, ochroną SOP została objęta także cała rodzina Donalda Tuska, czyli żona, wnuki, dzieci, a nawet ich partnerzy. Jak podaje „Newsweek” bliscy Donalda Tuska są chronieni już od kilku tygodni.

Tak Donald Tusk opiekuje się wnuczkami. Dziadek na medal?

Powodów, dla których objęto ich ochroną, ma być kilka, a są w tym m.in. groźby pod adresem premiera. Warto wspomnieć, że 17 października doszło do niepokojącego incydentu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej. Sprawcy próbowali podpalić budynek, rzucając w niego koktajlem Mołotowa. Policji udało się zatrzymać jednego z napastników, a okazuje się, że 44-latek już we wrześniu został skazany za groźby wobec Donalda Tuska.

Służby Ochrony Państwa uznały, że należy rozszerzyć ochronę już po kradzieży samochodu żony premiera. I choć wiele wskazuje na to, że nie doszło do żadnych zaniedbań ze strony służb, to sytuacja ta mocno nie spodobała się Tuskowi. Jak podaje „Newsweek” Małgorzata Tusk tego dnia zaparkowała pojazd w bocznej uliczce, co było poza zasięgiem SOP, którzy w tym czasie pilnowali domu premiera. Choć skradziony samochód udało się odzyskać, to incydent dał powodowy do niepokoju.

Polityczna wojna bez końca! Tusk o Kaczyńskim: „Wcisnął ludziom truciznę do serc”

Warto dodać, że ochrona SOP nie tylko przysługuje premierowi państwa, ale także innym, kluczowym postaciom w kraju takim jak: prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, wicepremierom czy ministrom spraw wewnętrznych i zagranicznych. Oczywiście zdarzają się również wyjątkowe sytuacje, w których ochrona również przydzielana jest innym. Za każdym razem sprawa jest podejmowana indywidualnie, a wpływ na decyzję ma minister spraw wewnętrznych i administracji.